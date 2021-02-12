«Его рассказ перевернул мою душу»: известный журналист Дмитрий Лиханов выпустил новую книгу

— Время не имеет цены, его нельзя ни купить, ни продать. Оно бесценно. И вы его владетели, — пишет Андрей Кончаловский в предисловии. — И если вы хотите пожертвовать часть своей жизни для того, чтобы стать лучше, берите в руки эту книгу и читайте, не торопясь… Это книга о спасении и бесконечной Любви. Книга — скоропомощник отчаявшимся. Духоподъемное произведение.



Действие романа разворачивается в двух временных отрезках — с 1982 по 1995 год на Афганской войне и в Москве, а также в античной Антиохии — с 250 по 303 год н. э . Они не только сходятся в финале произведения — автор выстраивает параллели между главными героями на протяжении всей книги, на написание которой Дмитрия Лиханова вдохновила история реального офицера, прошедшего путь от Афгана до монастыря.



— С полковником Валерием Анатольевичем Бурковым мы познакомились в самом начале восьмидесятых, — вспоминает Дмитрий Лиханов. — Молодой поджарый парень с гитарой. В кителе ВВС и с геройской звездой на груди. И на протезах. Ноги он потерял во время одной из Панджшерских операций в Афганистане, где он служил авианаводчиком. Потом госпитали. Протезы и рапорт в Министерство обороны оставить его в армии. Своей упертостью, преданностью военному делу он мне тогда чем-то напомнил легендарного Маресьева. Но не более того. Тем более что Валерий пошел в политику. Стал сначала советником Ельцина по делам инвалидов. Потом устроил так называемую «голодовку героев», пытался стать депутатом и даже губернатором. И вдруг просто исчез. Мы не виделись с Валерой несколько лет. Но вот однажды, когда я вернулся из паломнической поездки на Афон, решил ему позвонить. И только тогда узнал, что Валерий мой уже не Валерий. А инок Киприан. Мы встретились. Его рассказ о том, как он стал монахом, просто перевернул мою душу. Это было даже интереснее его воинских доблестей!

