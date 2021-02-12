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«Его рассказ перевернул мою душу»: известный журналист Дмитрий Лиханов выпустил новую книгу

Роман уже сравнили с «Мастером и Маргаритой», а рецензентом стал режиссер Андрей Кончаловский

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Действие нового романа охватывает два временных периода: с 250 по <nobr class="_">303 год</nobr> и с 1982 по <nobr class="_">1995 год</nobr>

Действие нового романа охватывает два временных периода: с 250 по 303 год и с 1982 по 1995 год

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В издательстве «Эксмо» вышла вторая книга известного журналиста Дмитрия Лиханова «Звезда и Крест». О работе над ней автор заявлял еще в 2018 году, когда вышел его дебютный большой роман «Bianca. Жизнь белой суки», получивший лестные отзывы от российских интеллектуалов.

Первыми читателями «Звезды и Креста» стали митрополит Тихон (Шевкунов), британский писатель и дипломат сэр Родрик Брейтвейт и режиссер Андрей Кончаловский. Последний, кстати, написал предисловие к роману. Он отметил, что к этому «духоподъемному произведению» нужно возвращаться снова и снова, чтобы стать лучше.

— Время не имеет цены, его нельзя ни купить, ни продать. Оно бесценно. И вы его владетели, — пишет Андрей Кончаловский в предисловии. — И если вы хотите пожертвовать часть своей жизни для того, чтобы стать лучше, берите в руки эту книгу и читайте, не торопясь… Это книга о спасении и бесконечной Любви. Книга — скоропомощник отчаявшимся. Духоподъемное произведение.

Действие романа разворачивается в двух временных отрезках — с 1982 по 1995 год на Афганской войне и в Москве, а также в античной Антиохии — с 250 по 303 год н. э. Они не только сходятся в финале произведения — автор выстраивает параллели между главными героями на протяжении всей книги, на написание которой Дмитрия Лиханова вдохновила история реального офицера, прошедшего путь от Афгана до монастыря.

— С полковником Валерием Анатольевичем Бурковым мы познакомились в самом начале восьмидесятых, — вспоминает Дмитрий Лиханов. — Молодой поджарый парень с гитарой. В кителе ВВС и с геройской звездой на груди. И на протезах. Ноги он потерял во время одной из Панджшерских операций в Афганистане, где он служил авианаводчиком. Потом госпитали. Протезы и рапорт в Министерство обороны оставить его в армии. Своей упертостью, преданностью военному делу он мне тогда чем-то напомнил легендарного Маресьева. Но не более того. Тем более что Валерий пошел в политику. Стал сначала советником Ельцина по делам инвалидов. Потом устроил так называемую «голодовку героев», пытался стать депутатом и даже губернатором. И вдруг просто исчез. Мы не виделись с Валерой несколько лет. Но вот однажды, когда я вернулся из паломнической поездки на Афон, решил ему позвонить. И только тогда узнал, что Валерий мой уже не Валерий. А инок Киприан. Мы встретились. Его рассказ о том, как он стал монахом, просто перевернул мою душу. Это было даже интереснее его воинских доблестей!

Дмитрий Лиханов — сын известного писателя Альберта Лиханова, по книгам которого было снято несколько фильмов. Среди них — «Мой генерал», «Команда 33» и «Последние холода». Дмитрий Лиханов начинал работу в 80-х в газете «Советская Россия» и журнале «Огонёк». В конце 80-х он становится обозревателем популярной газеты «Совершенно секретно», которая одной из первых в стране начала публиковать журналистские расследования. Среди самых громких материалов Лиханова в «Совершенно секретно» — серия публикаций о деятельности КГБ, в том числе о покушении на Александра Солженицына.

Кроме того, Дмитрий Лиханов — вице-президент Международной ассоциации детских фондов и первый заместитель председателя Российского детского фонда. Раньше мы разговаривал с ним о том, сколько фондов выживут после пандемии и кто будет им помогать, когда у богатых станет меньше денег.

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Афганская войнаДмитрий Лихановкнигалитературароман
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