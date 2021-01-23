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Умер легенда американской журналистики Ларри Кинг

В начале года телеведущего госпитализировали с коронавирусом

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Ларри Кингу было 87 лет

Ларри Кингу было 87 лет

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В Лос-Анджелесе утром 23 января скончался американский теле- и радиоведущий Ларри Кинг, сообщается в твиттере журналиста. Ему было 87 лет. В начале года его госпитализировали с коронавирусом. Как пишет «Медуза», в прошлом у Кинга неоднократно возникали проблемы со здоровьем: он попадал в больницу из-за сердечных приступов, а в 2017 году прошел курс лечения от рака легких.

Ларри Кинг известен по всему миру серией своих интервью с бизнесменами, политиками и знаменитостями. За свою карьеру он провел больше 50 тысяч интервью. С 1985 по 2010 год он работал на СNN. Среди его спикеров были Ричард Никсон, Нельсон Мандела, а в 2000 году героем его шоу стал Владимир Путин, который тогда только стал президентом России. Именно Кинг задал Путину вопрос: что случилось с подводной лодкой «Курск»? На что президент с улыбкой ответил: «Она утонула». Певец Фрэнк Синатра, крайне редко общавшийся с прессой, в 1988 году дал свое последнее интервью Ларри Кингу. С журналистом пообщался актер Марлон Брандо, который тоже почти никогда не соглашался говорить с журналистами.

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Материалы легендарного интервью и стенограмма <a href="http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21558" target="_blank" class="_">хранятся на сайте Кремля</a>

Материалы легендарного интервью и стенограмма хранятся на сайте Кремля

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Владимир Путин уже выразил соболезнования в связи с кончиной Кинга.

— Они неоднократно встречались. Кинг неоднократно брал интервью у Путина. Президент всегда ценил его высочайший профессионализм и непререкаемый журналистский авторитет, — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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журналистинтервьюЛарри Кинг
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