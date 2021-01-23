Умер легенда американской журналистики Ларри Кинг

Ларри Кинг известен по всему миру серией своих интервью с бизнесменами, политиками и знаменитостями. За свою карьеру он провел больше 50 тысяч интервью. С 1985 по 2010 год он работал на СNN. Среди его спикеров были Ричард Никсон, Нельсон Мандела, а в 2000 году героем его шоу стал Владимир Путин, который тогда только стал президентом России. Именно Кинг задал Путину вопрос: что случилось с подводной лодкой «Курск»? На что президент с улыбкой ответил: «Она утонула». Певец Фрэнк Синатра, крайне редко общавшийся с прессой, в 1988 году дал свое последнее интервью Ларри Кингу. С журналистом пообщался актер Марлон Брандо, который тоже почти никогда не соглашался говорить с журналистами.