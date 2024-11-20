Хлебное место: бухгалтера сети пекарен в Новосибирске заподозрили в махинациях — она в ответ пожаловалась на угрозы

Сеть пекарен «Хлебница» работает в нескольких регионах России Источник: Дарья Пона / 74.RU











За несколько месяцев со счетов новосибирского предпринимателя Александра Долженкова пропало больше двух миллионов рублей. Бизнесмен, владеющий точками известной сети пекарен, не сразу понял, что у него пропадают деньги. Сначала он обратил внимание, что стоимость сырья по документам стала отличаться от фактической, а когда задал вопрос бухгалтеру, она исчезла. Корреспондент НГС выслушал обе стороны: бизнесмен обвинил подчинённую в хищении, а она в ответ заявила об угрозах с его стороны.

Оптимизация завела не туда

Александр Долженков открыл бизнес в Новосибирске и Воронеже в 2021 году, арендовав в двух городах несколько производственных помещений. Бизнесмен занимается изготовлением и продажей хлебобулочных изделий в известной сети пекарен «Хлебница» по франшизе. В Новосибирске под его руководством работают как минимум пять точек, столько же открыто в Воронеже.

Осенью 2022 года, когда бизнес стал разрастаться, предприниматель решил нанять управляющего пекарнями в Воронеже. На эту роль подошёл его давний знакомый Владимир Ш. Они были знакомы с 2012 года — тогда Владимир работал продавцом в другом магазине Александра.

Чтобы сэкономить на налогах, Александр предложил своему управляющему зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Выручка от продажи выпечки проходила через расчётный счёт Владимира, но договоры аренды помещений подписывал сам Александр Долженков.

Магазины пекарни есть в 48 российских городах. В Новосибирске их 15, только треть из них принадлежат Александру Долженкову Источник: Дарья Пона / 74.RU











В начале прошлого года предприниматель нанял на работу бухгалтера. Анастасия Р. была у него в прямом подчинении и работала с ним в одном офисе на Семьи Шамшиных. Бухгалтер имела ключ доступа к онлайн-банку, занималась документацией и получала сообщения о перечислении денег на свой телефон. По словам Александра, между ним и сотрудниками были доверительные отношения.

— Нас в офисе было всего трое. К Анастасии относился как к своей сестре — она иногда приходила со своим сыном, он мне на стол шоколадочку клал. Владимир из Воронежа мне футболку в подарок присылал для спортзала, я ему рассказывал про своих подруг. Мы были как хорошие друзья, взаимоотношения были как в семье, я им доверял, — вспоминает собеседник.

В мае этого года предприниматель решил оптимизировать расходы: повысить стоимость готовой продукции и снизить закупочные цены на сырьё для некоторых позиций. Одновременно с этим он обратил внимание, что стоимость сырья не снизилась, а даже стала выше.

Когда директор попросил бухгалтера объяснить причину появления странных расходов, она исчезла. В ответ на просьбу предоставить данные онлайн-банка женщина покинула офис и больше не возвращалась, говорит Александр.

Бизнес-партнёры

Как выяснил предприниматель, схема, по которой выводили деньги из его бизнеса, была предельно простой. Изучая бухгалтерские документы, он заметил: деньги поступали на личный счёт Владимира Ш. А трюк с увеличением расходов на приобретение сырья использовался в качестве прикрытия.

В результате это прикрытие сработало — деньги со счётов уходили с декабря 2023 года по май 2024-го. Это началось сразу после того, как бизнесмен нанял нового бухгалтера. По его словам, ежемесячно на сторонний счёт уходило около 400 тысяч рублей, всего за несколько месяцев Александр Долженков потерял больше двух миллионов рублей.

Летом он написал заявление в полицию и попросил возбудить уголовное дело в отношении Анастасии Р. и Владимира Ш. по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой»). Правоохранительные органы начали проверку, но дело пока не возбудили.

В Новосибирске предприниматель управляет пятью магазинами с выпечкой Источник: 2GIS











Бывшего бизнес-партнёра Владимира Ш. предприниматель также подозревает в хищении двух миллионов рублей — Александр уверен, что экс-управляющий работал в паре с бухгалтером.

Об этом говорят и показания других работников сети пекарен — копии протоколов имеются в распоряжении НГС. Во время полицейской проверки одна из бывших сотрудниц рассказала, что Анастасия Р. якобы начала хищения почти сразу после вступления в должность бухгалтера. Часть денег она могла присвоить наличными из сейфа, а часть — через расчётный счёт, утверждает другой свидетель. Он также заявил, что бухгалтер и управляющий делили деньги между собой.

Ещё один бывший сотрудник рассказал, будто Анастасия Р. сама признавалась в том, что присваивает деньги, подделывая отчёты. Из показаний следует, что бухгалтер сообщила Владимиру Ш. о своём замысле, и тот предложил ей делиться. Дошло до того, что один из сотрудников якобы попросил бухгалтера прекратить предполагаемые хищения — и в марте Анастасия и Владимир действительно остановились. К тому моменту Александр Долженков уже узнал о схеме.

Ещё одно заявление Александр написал заявление на Владимира в Воронеже — по его словам, бывший управляющий мог похитить там ещё два миллиона рублей. Полиция также проводит проверку по этому делу. Управляющий, узнав о подозрениях начальника, тоже перестал выходить на работу. Связаться с ним НГС не удалось.

«Он угрожал людям»

Бывшие коллеги Анастасии Р., которым она рассказала о присвоении денег, утверждают, что бухгалтер была уверена в своей безнаказанности. По их словам, она прямо говорила, что её начальник «ничего не докажет» и не будет писать заявление в полицию.

Согласно материалам проверки, знакомая Анастасии Р. рассказала, что та продолжила общаться с Владимиром Ш. после увольнения. Ещё когда Александр Долженков выявил пропажу денег, он предоставил бывшей сотруднице подтверждение — выписку из программы бухгалтерского учёта. Сама она не считает это доказательством вины, следует из показаний.

По данным НГС, новосибирская полиция начала проверку по заявлению предпринимателя в июле текущего года. Корреспонденту НГС удалось связаться с Анастасией Р. — она удивилась, когда услышала о заявлении. Собеседница утверждает, что из полиции с ней никто не связывался.

— Я когда-то туда устраивалась, но проработала всего ничего. Вот этот человек [Александр Долженков] — он психопат. Он кидал людей на деньги, у меня есть несколько записей, как он угрожал людям, бил одну из сотрудниц. Я морально не выдержала этого и ушла. Год уже прошёл с того момента. Я уже не знаю, может, в суд на него подать. Почему мне из полиции ни разу не позвонили, если он на меня заявление написал? — комментирует обвинения бывшего начальника Анастасия.

Бывшая сотрудница не согласна с обвинениями и считает их клеветой Источник: Виктор Кравченко / 2GIS











Анастасия Р. утверждает, что на работу её принимал не Александр, а Владимир, который ранее упоминался как территориальный управляющий. Более того, собеседница уверяет, что именно Владимир был руководителем. Ничего о пропаже двух миллионов рублей совместно с управляющим Анастасия не знает и заявляет, что слышит об этом впервые.

— Я 15 лет работаю бухгалтером. Какие два миллиона рублей? Я всю жизнь работала за 60 тысяч рублей. У него я за МРОТ сидела, работала за десятерых человек. Я боялась и писала на диктофон, как он угрожал моей маме, моему ребёнку, моему супругу. Говорил, как он сожжёт или наркотики подкинет, — добавила Анастасия, отказавшись предоставить указанные записи.

При этом как показания других сотрудников, так и переписка Анастасии с коллегой (скриншоты имеются в распоряжении НГС) указывают на то, что она по меньшей мере знала, что в отношении неё идёт проверка — в одном из сообщений знакомой она удивляется, что с ней ни разу не связались из полиции.

Что подтолкнуло бухгалтера к предполагаемому хищению, Александр не знает. Между тем, по данным НГС, с лета прошлого года по зиму текущего Анастасия оформила микрозаймы сразу в нескольких МФО на сумму более 50 тысяч рублей.