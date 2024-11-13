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Появились фото из квартиры, где сибирячка убила свекровь и ранила сына

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Криминал Окровавленный нож: появились фотографии из квартиры, где сибирячка убила свекровь и ранила сына

Окровавленный нож: появились фотографии из квартиры, где сибирячка убила свекровь и ранила сына

Выяснилось, что скорую помощь мальчику вызвал отец, живущий в соседнем доме

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26 комментариев

Судя по всему, этим ножом женщина и убила пенсионерку

Стали известны подробности трагедии на улице Народной в Новосибирске, где женщина жестоко убила свою свекровь и ранила 11-летнего сына. Информацию предоставили в областном Следственном комитете и прокуратуре.

Трагедия произошла 11 ноября в доме №30/1 по улице Народной, сообщает прокуратура. В тот день женщина пришла в квартиру своей бывшей свекрови, где жил её 11-летний сын. Во время конфликта сибирячка нанесла 85-летней бабушке удар ножом в шею, в результате чего пенсионерка скончалась. Затем женщина напала на сына, ударив его ножом в область ключицы.

Дыра в диване, вероятно, тоже образовалась от ножа

— Вырвавшись, пострадавший смог добраться до места жительства своего отца, проживающего в соседнем доме. Мужчина вызвал на место бригаду скорой помощи и полицию, — сообщили в Следственном комитете.

Изначально сообщалось, что ребёнок самостоятельно вызвал скорую помощь.

Женщине предъявили обвинение по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». В суд направили ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

НГС будет следить за развитием событий.

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Новосибирск Трагедия Убийство Покушение на убийство Следственный комитет Прокуратура
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Комментарии
26
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
6 минут
скрепышам, скрепы пошли не на пользу... это не страна, а сборище безумных и диотов какое то...и еще куда полезли учить кого то жить??...
Я_ИНАЯ
22 минуты
Только представьте - заходит в квартиру мама и пытается убить собственного маленького сына...Сын убегает от матери с ножом... Это какой то лютый бред. Что с людьми происходит?
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