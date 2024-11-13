Окровавленный нож: появились фотографии из квартиры, где сибирячка убила свекровь и ранила сына

Судя по всему, этим ножом женщина и убила пенсионерку Источник: прокуратура Новосибирской области











Стали известны подробности трагедии на улице Народной в Новосибирске, где женщина жестоко убила свою свекровь и ранила 11-летнего сына. Информацию предоставили в областном Следственном комитете и прокуратуре.

Трагедия произошла 11 ноября в доме №30/1 по улице Народной, сообщает прокуратура. В тот день женщина пришла в квартиру своей бывшей свекрови, где жил её 11-летний сын. Во время конфликта сибирячка нанесла 85-летней бабушке удар ножом в шею, в результате чего пенсионерка скончалась. Затем женщина напала на сына, ударив его ножом в область ключицы.

Дыра в диване, вероятно, тоже образовалась от ножа Источник: прокуратура Новосибирской области











— Вырвавшись, пострадавший смог добраться до места жительства своего отца, проживающего в соседнем доме. Мужчина вызвал на место бригаду скорой помощи и полицию, — сообщили в Следственном комитете.

Изначально сообщалось, что ребёнок самостоятельно вызвал скорую помощь.

Женщине предъявили обвинение по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». В суд направили ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.