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Криминал Заманил конфетами на кладбище: бездомный надругался над маленькой девочкой в Кузбассе

Заманил конфетами на кладбище: бездомный надругался над маленькой девочкой в Кузбассе

Малышка рассказала о преступлении матери

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2 комментария

Свидетелем стал другой маленький ребенок

Бездомного отправили в СИЗО по обвинению в надругательстве над малолетней девочкой в Мариинске. Жертву педофила нашли на одном из кладбищ города, сообщил в четверг, 7 ноября, объединенный пресс-центр судов региона.

По версии следствия, днем 4 ноября пьяный обвиняемый заметил на улице Мариинска гуляющую девочку. Он предложил угостить ее конфетами, а после унес на городское кладбище, которое находилось неподалеку. У захоронений он надругался над маленькой жертвой и скрылся.

Как мужчина уводит девочку, увидел другой ребенок и сразу сообщил об этом ее семье. На поиски пропавшей бросилась мать. Вскоре женщина нашла дочь на территории кладбища. Как говорится в публикации, несовершеннолетняя сразу рассказала родительнице о случившемся.

Вскоре силовики установили и задержали 52-летнего мужчину. Накануне, 6 ноября, Мариинский городской суд отправил его в СИЗО на время расследования уголовного дела. Ему грозит до 20 лет колонии.

—  В судебном заседании обвиняемый не возражал против заключения его под стражу, — пишет пресс-служба.

Следователи выяснили, что фигурант дела — алкоголик без определённого места жительства. Ранее он уже был судим, но по каким статьям в публикации не уточняется.

В показаниях мужчина сообщил, что скрылся с места преступления, когда услышал крики матери, которая искала дочь.

Ранее на Алтае 14-летний мальчик покончил с собой после того, как над ним надругался отчим.

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Комментарии
2
Мон@шка60+
37 минут
Теперь у бездомного будет крыша над головой и регулярное питание. Чего он, собственно, и добивался.
Гость
29 минут
А Тюля постоянно бегает по комментариям и что орет (но на самом деле выпукивает) что-то про Великую державу и что БОМЖей у нас нету
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