Заманил конфетами на кладбище: бездомный надругался над маленькой девочкой в Кузбассе

Бездомного отправили в СИЗО по обвинению в надругательстве над малолетней девочкой в Мариинске. Жертву педофила нашли на одном из кладбищ города, сообщил в четверг, 7 ноября, объединенный пресс-центр судов региона.
По версии следствия, днем 4 ноября пьяный обвиняемый заметил на улице Мариинска гуляющую девочку. Он предложил угостить ее конфетами, а после унес на городское кладбище, которое находилось неподалеку. У захоронений он надругался над маленькой жертвой и скрылся.
Как мужчина уводит девочку, увидел другой ребенок и сразу сообщил об этом ее семье. На поиски пропавшей бросилась мать. Вскоре женщина нашла дочь на территории кладбища. Как говорится в публикации, несовершеннолетняя сразу рассказала родительнице о случившемся.
Вскоре силовики установили и задержали 52-летнего мужчину. Накануне, 6 ноября, Мариинский городской суд отправил его в СИЗО на время расследования уголовного дела. Ему грозит до 20 лет колонии.
— В судебном заседании обвиняемый не возражал против заключения его под стражу, — пишет пресс-служба.
Следователи выяснили, что фигурант дела — алкоголик без определённого места жительства. Ранее он уже был судим, но по каким статьям в публикации не уточняется.
В показаниях мужчина сообщил, что скрылся с места преступления, когда услышал крики матери, которая искала дочь.
Ранее на Алтае 14-летний мальчик покончил с собой после того, как над ним надругался отчим.