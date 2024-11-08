Заманил конфетами на кладбище: бездомный надругался над маленькой девочкой в Кузбассе

Свидетелем стал другой маленький ребенок Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Бездомного отправили в СИЗО по обвинению в надругательстве над малолетней девочкой в Мариинске. Жертву педофила нашли на одном из кладбищ города, сообщил в четверг, 7 ноября, объединенный пресс-центр судов региона.

По версии следствия, днем 4 ноября пьяный обвиняемый заметил на улице Мариинска гуляющую девочку. Он предложил угостить ее конфетами, а после унес на городское кладбище, которое находилось неподалеку. У захоронений он надругался над маленькой жертвой и скрылся.

Как мужчина уводит девочку, увидел другой ребенок и сразу сообщил об этом ее семье. На поиски пропавшей бросилась мать. Вскоре женщина нашла дочь на территории кладбища. Как говорится в публикации, несовершеннолетняя сразу рассказала родительнице о случившемся.

Вскоре силовики установили и задержали 52-летнего мужчину. Накануне, 6 ноября, Мариинский городской суд отправил его в СИЗО на время расследования уголовного дела. Ему грозит до 20 лет колонии.

— В судебном заседании обвиняемый не возражал против заключения его под стражу, — пишет пресс-служба.

Следователи выяснили, что фигурант дела — алкоголик без определённого места жительства. Ранее он уже был судим, но по каким статьям в публикации не уточняется.

В показаниях мужчина сообщил, что скрылся с места преступления, когда услышал крики матери, которая искала дочь.