Борца с коррупцией из Новосибирска отправили в СИЗО — его обвиняют в получении взятки

Суд отправил оперативника в СИЗО до 1 января Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области











Сегодня, 2 ноября, Октябрьский районный суд избрал меру пресечения старшему оперативнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Муразу Кафарову, которого обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает группа «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

— Постановлением Октябрьского районного суда Новосибирска от 02.11.2024 в отношении Кафарова М.А.о избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 01.01.2025, — говорится в сообщении.

Ранее НГС рассказывал, что, по данным следствия, в марте 2024 года полицейский договорился с бизнесменом о регулярной передаче денег — 80 тысяч рублей ежемесячно «за общее покровительство».

Для получения средств Кафаров выбрал посредника, через которого с апреля по октябрь были переданы 240 тысяч рублей — часть общей суммы, как утверждают следователи. Еще 370 тысяч рублей посредник получил от предпринимателя в одном из торговых центров Октябрьского района. После завершения сделки все участники коррупционной схемы были задержаны.

В группе судов, уточняется, что торговый центр, о котором идет речь, это ТЦ «Федосеевский».

В отношении Мураза Акиф оглы Кафарова возбуждено уголовное дело по факту получения крупной взятки (часть 5 статьи 290 УК РФ), а в отношении посредника — за содействие в передаче взятки в крупном размере (часть 3 статьи 291.1 УК РФ).

Кафаров, согласно решению суда, пробудет в СИЗО до 1 января 2025 года. Постановление еще не вступило в законную силу.