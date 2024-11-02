НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

2 м/c,

ю-в.

 756мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,44
EUR 105,84

СРОЧНО

Борца с коррупцией отправили в СИЗО

День гастрономического единства
Обман на банкротстве
Зимний дайджест моды
Миллионы на сносе деревьев
Как побеждают вирусы
Интерьеры из прошлого
Парк «Гарри Поттера» в Токио
Афиша на ноябрь
Новости в Telegram
Криминал Борца с коррупцией из Новосибирска отправили в СИЗО — его обвиняют в получении взятки

Борца с коррупцией из Новосибирска отправили в СИЗО — его обвиняют в получении взятки

По версии следствия, мужчина получал взятки через посредника

481
8 комментариев

Суд отправил оперативника в СИЗО до 1 января

Сегодня, 2 ноября, Октябрьский районный суд избрал меру пресечения старшему оперативнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Муразу Кафарову, которого обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает группа «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте».

— Постановлением Октябрьского районного суда Новосибирска от 02.11.2024 в отношении Кафарова М.А.о избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 01.01.2025, — говорится в сообщении.

Ранее НГС рассказывал, что, по данным следствия, в марте 2024 года полицейский договорился с бизнесменом о регулярной передаче денег — 80 тысяч рублей ежемесячно «за общее покровительство».

Для получения средств Кафаров выбрал посредника, через которого с апреля по октябрь были переданы 240 тысяч рублей — часть общей суммы, как утверждают следователи. Еще 370 тысяч рублей посредник получил от предпринимателя в одном из торговых центров Октябрьского района. После завершения сделки все участники коррупционной схемы были задержаны.

В группе судов, уточняется, что торговый центр, о котором идет речь, это ТЦ «Федосеевский».

В отношении Мураза Акиф оглы Кафарова возбуждено уголовное дело по факту получения крупной взятки (часть 5 статьи 290 УК РФ), а в отношении посредника — за содействие в передаче взятки в крупном размере (часть 3 статьи 291.1 УК РФ).

Кафаров, согласно решению суда, пробудет в СИЗО до 1 января 2025 года. Постановление еще не вступило в законную силу.

Ранее НГС писал, что силовики возбудили новые дела на главу Корпорации развития Новосибирской области.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Суд Коррупция Взятка ОЭБиПК УМВД России
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
GNUS111
9 минут
У слуг народа должны быть чистые руки! А если они берут подарочки, то надо выгонять их из слуг.
Гость
6 минут
Оглы борется с коррупцией? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
«Однажды в дверь постучали»: журналистка НГС — о том, зачем нам вспоминать о жертвах политических репрессий
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Отдохнул лучше, чем мог бы за неделю в Турции». Турист — о семидневном путешествии на поезде во Владивосток
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Мнение
Призраки в окнах: обозреватель НГС — о том, почему в новостройке в центре Новосибирска два года нет признаков жизни
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Dobrina,35

Irina,47

Вадим,48

V22,41

Инна,48

Кристина,32

Начать знакомиться
Объявления

Ремонт и отделка домов, дач

8 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление