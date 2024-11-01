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Криминал эксклюзив ФСБ задержала в Новосибирске борца с коррупцией из районного отдела МВД — в чем его обвиняют

ФСБ задержала в Новосибирске борца с коррупцией из районного отдела МВД — в чем его обвиняют

По версии следствия, Мураз Акиф оглы Кафаров обещал предпринимателю покровительство за деньги

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2 комментария

Мураз Кафаров окончил Барнаульский юридический институт МВД

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали старшего оперативника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) №6 28-летнего Мураза Кафарова. Его обвиняют в получении крупной взятки (ч.5 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2024 года полицейский договорился с предпринимателем о том, что бизнесмен будет передавать ему 80 тысяч рублей каждый месяц «за общее покровительство». Деньги Кафаров решил получать через посредника, который в период с апреля по октябрь передал ему от предпринимателя 240 тысяч рублей — часть от оговоренной суммы, уверены следователи.

Еще одну часть — 370 тысяч рублей — посредник получил от предпринимателя накануне в одном из торговых центров в Октябрьском районе. После того, как сделка состоялась, все участники коррупционной схемы были задержаны.

В отношении оперативника Мураза Кафарова возбуждено дело о получении крупной взятки (ч.5 ст.290 УК РФ), в отношении посредника — о посредничестве в передаче взятки в крупном размере (ч.3 ст.291.1 УК РФ). Расследованием занимаются следователи регионального управления Следственного комитета России, которые в ближайшее время планируют выйти в суд с ходатайством об аресте фигурантов.

Между тем в Новосибирске продолжают расследовать одно из самых громких дел уходящего года, возбужденное в отношении экс-главного борца с коррупцией Новосибирской области Владимира Вялкова. По предварительным подсчётам следователей, бывший высокопоставленный силовик мог получить в качестве взяток несколько десятков миллионов рублей.

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Борьба с коррупцией Задержание МВД ФСБ ОЭБиПК УМВД России Взятка
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Комментарии
3
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
4 минуты
вообще во власти есть люди, устойчивые ко взяткам, откатам, подаркам и воровстве?? терзают меня смутные сомнения, насчет утвердительного ответа...
mr.Mister.
1 минута
Оглы!!!! Баку рулит. Работайте братья!
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