ФСБ задержала в Новосибирске борца с коррупцией из районного отдела МВД — в чем его обвиняют

Мураз Кафаров окончил Барнаульский юридический институт МВД Источник: Густаво Зырянов / NGS.ru / vk.com / Мурик Кафаров











В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали старшего оперативника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) №6 28-летнего Мураза Кафарова. Его обвиняют в получении крупной взятки (ч.5 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2024 года полицейский договорился с предпринимателем о том, что бизнесмен будет передавать ему 80 тысяч рублей каждый месяц «за общее покровительство». Деньги Кафаров решил получать через посредника, который в период с апреля по октябрь передал ему от предпринимателя 240 тысяч рублей — часть от оговоренной суммы, уверены следователи.

Еще одну часть — 370 тысяч рублей — посредник получил от предпринимателя накануне в одном из торговых центров в Октябрьском районе. После того, как сделка состоялась, все участники коррупционной схемы были задержаны.

В отношении оперативника Мураза Кафарова возбуждено дело о получении крупной взятки (ч.5 ст.290 УК РФ), в отношении посредника — о посредничестве в передаче взятки в крупном размере (ч.3 ст.291.1 УК РФ). Расследованием занимаются следователи регионального управления Следственного комитета России, которые в ближайшее время планируют выйти в суд с ходатайством об аресте фигурантов.