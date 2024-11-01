Силовики возбудили новые дела на главу Корпорации развития Новосибирской области

Источник заявил о новых эпизодах, связанных с коррупцией Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Силовики возбудили два новых дела в отношении гендиректора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова. Об этом сообщил источник НГС, знакомый с ситуацией.

По его данным, первый эпизод якобы связан с получением взятки от представителей одной из компаний, зарегистрированных в Кольцово. Дело расследуют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), речь идет о сумме около 1,5 миллиона рублей

Сибиряк, как заявил источник НГС, также стал подозреваемым в деле о попытке получения взятки (ст. 30, ст. 290 УК РФ) — ее сумма якобы достигает 30 миллионов рублей. НГС обратился к представителю СУ СКР по Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные.

В начале июня в отношении Александра Зырянова завели первое дело о взяточничестве. По версии следствия, в начале этого года он и руководитель ПЛП Александр Гоманов получили от двух бизнесменов услуги на сумму свыше 9,5 миллиона рублей. Летом суд отправил главу Корпорации развития Новосибирской области в СИЗО.