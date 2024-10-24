Руки за голову: силовики накрыли очередное подпольное казино в Новосибирске — видео

Сотрудники СК задержали трёх организаторов и четырёх администраторов казино Источник: СУ СКР по Новосибирской области











В Дзержинском районе Новосибирска силовики накрыли очередное нелегальное казино. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Из сообщения надзорного ведомства следует, что уголовное дело возбуждено по факту незаконной организации азартных игр, совершенной группой лиц (часть 3 статьи 171.2 УК РФ).

По версии следствия, с сентября 2023 по сентябрь 2024 года трое новосибирцев арендовали помещение в Дзержинском районе, где установили компьютеры и другое игровое оборудование. Здесь они незаконно проводили азартные игры, используя как наземные игровые автоматы, так и интернет-платформы.

Источник: СУ СКР по Новосибирской области

— Задержаны 3 организатора игорного бизнеса и 4 администратора. По местам жительства фигурантов проведено 9 обысков, проведены очные ставки, опознания. Всем 7 фигурантам в возрасте от 25 до 33 лет предъявлено обвинение, — говорится в сообщении Следственного комитета.

В отношении организаторов казино избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении администраторов – запрет определенных действий.