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Криминал Руки за голову: силовики накрыли очередное подпольное казино в Новосибирске — видео

Руки за голову: силовики накрыли очередное подпольное казино в Новосибирске — видео

Игорный клуб нелегально работал на протяжении года

1 029
13 комментариев

Сотрудники СК задержали трёх организаторов и четырёх администраторов казино

В Дзержинском районе Новосибирска силовики накрыли очередное нелегальное казино. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Из сообщения надзорного ведомства следует, что уголовное дело возбуждено по факту незаконной организации азартных игр, совершенной группой лиц (часть 3 статьи 171.2 УК РФ).

По версии следствия, с сентября 2023 по сентябрь 2024 года трое новосибирцев арендовали помещение в Дзержинском районе, где установили компьютеры и другое игровое оборудование. Здесь они незаконно проводили азартные игры, используя как наземные игровые автоматы, так и интернет-платформы.

— Задержаны 3 организатора игорного бизнеса и 4 администратора. По местам жительства фигурантов проведено 9 обысков, проведены очные ставки, опознания. Всем 7 фигурантам в возрасте от 25 до 33 лет предъявлено обвинение, — говорится в сообщении Следственного комитета.

В отношении организаторов казино избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении администраторов – запрет определенных действий.

Ранее НГС писал о том, что посетителя казино осудили за нападение на полицейского в Новосибирске.

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ПО ТЕМЕ
Новосибирск Казино Следственный комитет Нелегальное казино Азартные игры Силовики
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Комментарии
13
Barmaleя
17 минут
Все-таки мне надо запросить мэрию о том "кибер-клубе" на Ватутина. Работает в режиме 24/7. Ну очень подозрительно. Фото есть, текст заготовила, кратенько так.
GNUS111
33 минуты
Игруны должны наказываться материально. За то что пойманы должны выплатить стране пятьсот миллионов руб. Что бы не повадно было.
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