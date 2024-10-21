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Криминал Почти миллиард похитили у новосибирских дольщиков — дом так и остался недостроенным

Почти миллиард похитили у новосибирских дольщиков — дом так и остался недостроенным

Фигурантами дела о мошенничестве стали двое бизнесменов

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9 комментариев

Дело рассмотрит Октябрьский районный суд

В Новосибирской области двое бизнесменов предстанут перед судом по делу о крупном мошенничестве. По версии следствия, они похитили более 900 миллионов рублей у дольщиков.

Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Следствие установило, что руководители коммерческих фирм в период с 2013 по 2021 год похитили свыше 920 миллионов рублей, которые внесли 210 дольщиков.

Горожане передали деньги на основании договоров об участии в долевом строительстве 2–4-го этапов многоквартирного дома на Дуси Ковальчук, 242/1.

— Кроме того, обвиняемые в период с 2016 года по 2020 год легализовали похищенные у участников долевого строительства денежные средства путем совершения финансовых операций и сделок, — объяснили в прокуратуре.

Двух руководителей фирм обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Уголовное дело по существу рассмотрит Октябрьский районный суд Новосибирска.

— В ходе следствия наложен арест на имущество одного из обвиняемых, его родственников и третьих лиц, на которых зарегистрировано принадлежащее обвиняемому имущество на сумму более 145 миллионов рублей, — сообщили в прокуратуре. — Также арестованы денежные средства на сумму причиненного ущерба, находящиеся и поступающие на счета юрлиц.

В пресс-службе надзорного ведомства НГС объяснили, что 2–4-я очереди многоэтажного дома так и остались недостроенными. Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что силовики завершили предварительное расследование дела в отношении двух бывших руководителей строительных компаний.

Фигуранты, по версии следствия, привлекали деньги для возведения дома, но здание не построили в срок.

— В период с мая 2015-го по июль 2021 года злоумышленники, воспользовавшись служебным положением, совершали хищения вложенных денежных средств, — сказано в телеграм-канале Ирины Волк.

Потерпевшими по делу признали 225 человек. В отношении одного из фигурантов избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, второй — под домашним арестом.

На сайте «Наш дом РФ» сказано, что на улице Дуси Ковальчук, д. 242/1 находится жилой комплекс «Покровский». Как сообщалось ранее, ЖК в 2015 году начала строить компания ООО «Региональная инвестиционная компания». Генеральный подрядчик — ООО «Строительно-монтажное управление № 9».

По данным «Контур.Фокуса», ООО «СМУ № 9» образовали в 2008 году в Новосибирске. Юрлицо признали банкротом в 2022 году, в отношении него открыли конкурсное производство. Сейчас конкурсным управляющим фирмы выступает Александр Богданов, учредителем — Вадим Кек. ООО «РИК» признали несостоятельным в 2023 году, его учредители — Роман Логашов (80,1%) и Юрий Лохов (19,9%).

Весной 2024 года стало известно, что суд избрал меру пресечения руководителю ООО «СМУ № 9» Вадиму Кеку, который занимался строительством «Покровского». Его отправили под домашний арест по делу о мошенничестве.

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Комментарии
9
Все по Честному
26 минут
Нельзя было с мутить что то криминальное с человеком по имени Лохов!
Гость
1 час
Область захватывает город... Скоро до пл. Ленина доберётся.
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