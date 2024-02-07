Генподрядчика ЖК «Покровский» отправили под домашний арест — его обвиняют в особо крупном мошенничестве

В сентябре прошлого года была сдана первая очередь, ключи от квартир тогда получили около 300 дольщиков. Подрядчик приступил к следующему этапу стройки, но не завершил его.



В феврале 2023 года Арбитражный суд Новосибирской области признал ООО «РИК» банкротом. На данный момент в ЖК «Покровский» не достроены два подъезда.

