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Генподрядчика ЖК «Покровский» отправили под домашний арест — его обвиняют в особо крупном мошенничестве

Меру пресечения ему избрали 6 февраля

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Следователь хотел поместить Вадима Кека под стражу

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Центральный суд Новосибирска 6 февраля избрал меру пресечения генеральному директору ООО «СМУ № 9» Вадиму Кеку, который занимался строительством ЖК «Покровский». Его обвиняют в особо крупном мошенничестве. Информация об этом появилась в группе «Суды общей юрисдикции» во «ВКонтакте».

— Отказано в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кека Вадима, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Суд отправил Вадима Кека под домашний арест до 5 апреля 2024 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

ЖК «Покровский» на улице Дуси Ковальчук в 2015 году начала строить компания ООО «Региональная инвестиционная компания». Генеральный подрядчик — ООО «Строительно-монтажное управление № 9».

В сентябре прошлого года была сдана первая очередь, ключи от квартир тогда получили около 300 дольщиков. Подрядчик приступил к следующему этапу стройки, но не завершил его.

В феврале 2023 года Арбитражный суд Новосибирской области признал ООО «РИК» банкротом. На данный момент в ЖК «Покровский» не достроены два подъезда.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 24.11.2022 в отношении Вадима Кека введена процедура реализации имущества.

Ранее застройщик ЖК «Южная звезда» снес каркас дома без ведома дольщиков. Инвесторы потеряли 200 миллионов рублей.

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