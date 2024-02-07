Генподрядчика ЖК «Покровский» отправили под домашний арест — его обвиняют в особо крупном мошенничестве

Центральный суд Новосибирска 6 февраля избрал меру пресечения генеральному директору ООО «СМУ
— Отказано в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кека Вадима, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
Суд отправил Вадима Кека под домашний арест до 5 апреля 2024 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
ЖК «Покровский» на улице Дуси Ковальчук в 2015 году начала строить компания ООО «Региональная инвестиционная компания». Генеральный подрядчик — ООО «Строительно-монтажное управление
В сентябре прошлого года была сдана первая очередь, ключи от квартир тогда получили около 300 дольщиков. Подрядчик приступил к следующему этапу стройки, но не завершил его.
В феврале 2023 года Арбитражный суд Новосибирской области признал ООО «РИК» банкротом. На данный момент в ЖК «Покровский» не достроены два подъезда.
Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 24.11.2022 в отношении Вадима Кека введена процедура реализации имущества.
Ранее застройщик ЖК «Южная звезда» снес каркас дома без ведома дольщиков. Инвесторы потеряли 200 миллионов рублей.