В Новосибирске дольщики ЖК «Покровский» вышли на пикет в центре города — что они требуют

В Новосибирске 9 декабря обманутые дольщики ЖК «Покровский» собрались на митинг возле театра «Глобус». Сибиряки требовали от властей решения вопроса по достройке дома. Как сообщает «Прецедент», в случае, если объект достроить не представится возможным, дольщики согласны на получение равноценных квартир, но не на окраине города.
— Это просто безобразие. Нам обещали, что в сентябре-октябре выделят деньги на достройку. Потом заявили, что средства выделить не смогут, так как земля находится в залоге у банка. Единственное, что сейчас предлагают, получить квартиры на окраинах Новосибирска в рамках 709 постановления мэрии Новосибирска. Нас это категорически не устраивает. Квартиры в отдаленных районах нам не нужны, — пояснила дольщица Елена Осипова.
ЖК «Покровский» на улице Дуси-Ковальчук в 2015 году начала строить компания ООО «Региональная инвестиционная компания». Генеральный подрядчик — ООО «Строительно-монтажное управление № 9».
В сентябре прошлого года была сдана первая очередь, тогда ключи от квартир тогда получили около 300 дольщиков. Подрядчик преступил к следующему этапу стройки, но не завершил его.
В феврале 2023 года Арбитражный суд Новосибирской области признал ООО «РИК» банкротом. На данный момент в ЖК «Покровский» не достроены два подъезда.
Как сообщает издание, со ссылкой на прокуратуру региона, вопрос с достройкой дома находится в производстве областного МВД. В отношении компании ООО «Региональная инвестиционная компания» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество».
Ранее застройщик ЖК «Южная звезда» снес каркас дома без ведома дольщиков. Инвесторы потеряли 200 млн рублей.