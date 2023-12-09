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В Новосибирске дольщики ЖК «Покровский» вышли на пикет в центре города — что они требуют

Дом начали возводить в 2015 году

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Затройщика признали банкротом

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В Новосибирске 9 декабря обманутые дольщики ЖК «Покровский» собрались на митинг возле театра «Глобус». Сибиряки требовали от властей решения вопроса по достройке дома. Как сообщает «Прецедент», в случае, если объект достроить не представится возможным, дольщики согласны на получение равноценных квартир, но не на окраине города.

— Это просто безобразие. Нам обещали, что в сентябре-октябре выделят деньги на достройку. Потом заявили, что средства выделить не смогут, так как земля находится в залоге у банка. Единственное, что сейчас предлагают, получить квартиры на окраинах Новосибирска в рамках 709 постановления мэрии Новосибирска. Нас это категорически не устраивает. Квартиры в отдаленных районах нам не нужны, — пояснила дольщица Елена Осипова.

ЖК «Покровский» на улице Дуси-Ковальчук в 2015 году начала строить компания ООО «Региональная инвестиционная компания». Генеральный подрядчик — ООО «Строительно-монтажное управление № 9».

В сентябре прошлого года была сдана первая очередь, тогда ключи от квартир тогда получили около 300 дольщиков. Подрядчик преступил к следующему этапу стройки, но не завершил его.

В феврале 2023 года Арбитражный суд Новосибирской области признал ООО «РИК» банкротом. На данный момент в ЖК «Покровский» не достроены два подъезда.

Как сообщает издание, со ссылкой на прокуратуру региона, вопрос с достройкой дома находится в производстве областного МВД. В отношении компании ООО «Региональная инвестиционная компания» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество».

Ранее застройщик ЖК «Южная звезда» снес каркас дома без ведома дольщиков. Инвесторы потеряли 200 млн рублей.

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