«Начались игры престолов». Наркорынок Новосибирска оправился после краха крупной площадки — где спрятали закладки на 71 миллион

Падение крупной торговой площадки, снабжающей веществами регионы России, не сильно отразилось на рынке Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Громкий арест Дмитрия Павлова, предполагаемого сооснователя крупнейшей торговой площадки по продаже запрещенных веществ «Г***», который случился в 2022 году, мог серьезно ухудшить положение дел на наркорынке. Но этого не случилось. Свежих новостей по делу Павлова с тех пор не появлялось, зато новые наркоплощадки, когда-то находившиеся в тени, вышли на первый план. Рынок восстановился: появившиеся теневые маркетплейсы довольно быстро наполнили Новосибирск новыми закладками с веществами, и этому мы посвятили свое исследование 2023 года. Спустя два года после краха «Г***», как уверен интернет-аналитик Максим Горбунов, ситуация лишь ухудшилась — подгоняемые конкуренцией, маркетплейсы стали предлагать еще больше товара. Подробно о самых богатых на наркотики районах города и количестве веществ, спрятанных в подъездах и на улицах, рассказывает Ксения Лысенко.

НГС негативно относится к наркотикам и не поощряет их употребление. Материал подготовлен с целью информирования читателей о существовании проблемы наркопотребления. В целях соответствия законодательству мы скрываем некоторые названия и описания, которые встречаются в тексте.

Как маркетплейсы конкурируют между собой, заваливая Новосибирск наркотиками

После падения «Г***», крупной русскоязычной площадки (но с серверами в других странах), новосибирский наркорынок чувствует себя более чем комфортно. По данным Dark Metrics и интернет-аналитика Максима Горбунова, в сентябре запрещенными веществами в Новосибирске активно торговали 377 магазинов. Для сравнения, в июле 2021 года их было 260. Магазины могут работать автономно, например, используя возможности телеграма, но, как правило, являются частью маркетплейсов. По подсчетам Максима Горбунова, наибольшую активность в Новосибирске проявляют четыре площадки. Для соответствия закону мы их назовем так: маркетплейс №1, 2, 3 и 4.

— Они все наследники «Г***». Начались игры престолов: все эти игроки кружат над поляной, обрабатывают ее, забирают себе клиентов. Во время «Г***» ситуация выглядела следующим образом: она была одна и диктовала свои правила. За ее время существования сформировались крупные игроки, которые были внимательны к соблюдению ее правил. Например, не держать площадок, ведущих на другие площадки, не иметь представительства в телеграм. А потом рухнули кучи «бизнесов», потерялись деньги, потерялись связи. И теперь игроки начали диверсифицировать свои «бизнесы», — комментирует ситуацию аналитик.

Так обстоит ситуация в даркнете Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В частности, магазины и маркетплейсы имеют сайты в даркнете, некоторые из них — витрину в «чистом» интернете (которым чаще всего пользуемся мы с вами), но с серверами в странах, до которых «не дотянуться», ну и все используют телеграм-каналы. Их Максим Горбунов называет основным каналом продаж, поскольку заходить в даркнет умеют не все пользователи. Телеграм же дает возможности выйти на массового потребителя, в чем была ограничена площадка «Г***», находившаяся в даркнете. Так вещества стали еще доступнее.

Лидером в этой гонке выглядит маркетплейс №1, где представлено более 50% магазинов, работающих на новосибирском наркорынке, а именно 191 магазин. На маркетплейсе №2 — 90 магазинов, на маркетплейсе №3 — 70. Наименее представлен в Новосибирске маркетплейс №4 с 26 магазинами. Максим Горбунов объясняет, что продавцы (они же магазины) могут сотрудничать не с одним маркетплейсом. По сути, все как в обычных маркетплейсах, где на двух разных площадках встречаются одни и те же продавцы с идентичным товаром. Этими четырьмя маркетплейсами рынок не ограничивается — всего аналитику известно 16-17 площадок, так или иначе работающих в Новосибирске.

Чтобы наглядно продемонстрировать то, какое количество веществ продают на незаконных торговых площадках, аналитик совместно с проектом Dark Metrics изучил ассортимент даркнет-сайтов.

— Надо понимать, что это витрина. Положение дел на сентябрь. Вот представьте, вы идете по улице, захотели купить мороженое, подходите к киоску и фотографируете таблички с надписями. У вас остаются описания и цены, в нашем случае — вещества и цены. Здесь примерно то же самое мы делаем. То есть мы не знаем, сколько объема там продается. В этом отчете мы этого не видим, но мы можем сказать о некой представленности, — объясняет аналитик.

Сам же отчет эксперт сравнивает с фотографией оживленной дороги: вроде бы картинка не особо меняется — ездят машины, но каждый раз эти машины разные. Так же сменяются продавцы и количество товара.

Закладка — это маленький сверток с 1-3 граммами наркотического вещества. Но есть и оптовые партии Источник: Алина Скитович / NGS.ru











По данным на сентябрь, всего в Новосибирске уже было спрятано более 65 килограммов наркотиков на общую сумму более 71 миллиона рублей. Максим Горбунов подчеркивает, что речь идет именно об уже заложенных веществах. Лидером тут вновь является маркетплейс №1, у которого оказалось 2165 кладов на общую сумму 42,2 миллиона рублей. В 2023 году эта сумма у лидера была несколько ниже — 38 миллионов рублей.

— Наркотиков точно не становится меньше. Мы проанализировали сайты, но обывателю проще всего покупать в телеграме, а там проанализировать ситуацию довольно сложно. Мы не берем в расчет представленность более ста магазинов, торгующих наркотиками только в телеграме, — резюмирует аналитик. — Есть ощущение, что рынок перенасытился и может расти только вширь. Мелкие магазины отваливаются, но все самое большое и жирное процветает.

Львиную долю, по его словам, занимают розничные клады — стандартные закладки весом 1-3 грамма. Но есть и оптовые клады с запрещенными веществами. Их зачастую не выкладывают на витрину, но доступен предзаказ. А значит, количество наркотиков в городе еще больше чем то, что отражено в исследовании.

Районы и способы спрятать вещества

Лидером по числу спрятанных наркотиков в сентябре 2024 года стал Заельцовский, в отличие от 2023 года, когда лидировал Ленинский. На момент исследования в Заельцовском районе было спрятано 609 закладок весом в 3 килограмма и на сумму в почти 5 миллионов рублей. Причина популярности этого района для закладчиков, по мнению Максима Горбунова в том, что здесь большое число парков и лесных массивов — там прятать вещества проще всего.

На втором месте — Октябрьский район, где сделали 364 закладки (1,2 килограмма на 2 миллиона рублей). В равных пропорциях закладки распределены в Ленинском и Кировском районах — там заложено по 354 закладки.

Наименьшей популярностью пользуются Железнодорожный (62 закладки) и Центральный районы (98).

Оптовые клады чаще всего прячут за городом Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Можно также выделить Советский район: там 309 закладок, но вес куда выше — почти 5 килограммов. Автор исследования отмечает, что там, вероятнее всего, делают оптовые закладки весом не в 1-3 грамма, а от 100 граммов и выше.

Для оптовых кладов также используют пригород. Максим Горбунов подсчитал, что в 15 километрах от Новосибирска закладчики спрятали 15 килограммов веществ на сумму в почти 19 миллионов рублей (это 329 закладок). Дальше от города (от 15 километров) наркотиков еще больше, а партии — еще крупнее. На сентябрь там было спрятано 31,5 килограмма наркотиков на сумму 28,6 миллиона рублей (120 закладок).

Всего в городе и окрестностях авторы исследования насчитали свыше 3500 уже спрятанных закладок с наркотиками.

Два источника в управлении наркоконтроля, опрошенные НГС, сообщили, что закладчиков и покупателей чаще всего ловят в Ленинском районе. Также они назвали Кировский, Первомайский, Центральный и Новосибирский.

Расхождение информации УНК и исследования, в котором самым богатым на наркотики районом назвали Заельцовский, аналитик объясняет тем, что ловить преступников на территории леса сложнее. Поэтому Заельцовский и Советский районы традиционно считаются вотчиной наркокурьеров. В больших районах помимо скверов и парков пользуются популярностью отдаленные жилмассивы, а также загородные СНТ — Затон, Золотая Горка, СНТ «Мичуринец», Матвеевка, Расточка и Чистая слобода.

В плане способов спрятать вещества без изменений. Закладку обычно прячут в землю (это называется «прикопом»), примагничивают к какой-то металлической поверхности («магнит») или прячут в неприметном месте («тайник» или «стелс»). По словам аналитика, также популярны снежные прикопы и подъезды. Такими способами вещества прячут все представленные в исследовании маркетплейсы.

В ответ на запрос НГС в ГУ МВД по Новосибирской области ответили, что в этом году фиксируется снижение количества наркопреступлений в сравнении с прошлым годом.

— В 2023 году сотрудниками органов внутренних дел на территории Новосибирской области зарегистрировано более 3 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. По сравнению с 2022 годом их количество увеличилось на 31%, расследовано более 2 тысяч преступлений. За январь — август 2024 года сотрудниками полиции на территории Новосибирской области зарегистрировано более 1 тысячи аналогичных преступлений, на данный момент расследовано более 800 преступлений, — сообщили в ГУ МВД по региону.