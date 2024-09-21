Осталось двое детей: сибиряк зарезавший свою бывшую жену — ранее он работал в силовых структурах

Трагедия произошла накануне вечером Источник: читатель NGS55.RU











Вчера, 20 сентября, около 21:00 у дома на улице Кирова была убита 26-летняя жительница Омска. Преступление совершил ее 28-летний бывший муж. Наши коллеги из NGS55.RU собрали все подробности трагедии в один материал.

В вечер трагедии

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, на теле девушки было множество ножевых ранений. Ее бывший супруг встретил омичку у подъезда, чтобы помириться. Однако такой встречи девушка была не особо рада. У пары началась ссора, которая вскоре переросла в трагедию. Молодой человек достал из кармана нож и нанес девушке больше 10 удар в грудь и живот. Омичка скончалась на месте.

После совершенного парень сел в автомобиль «Лада Веста» и уехал. Задержать его сотрудникам ГИБДД удалось на улице Харьковской. Судя по видео, омич хотел избежать своего наказания: он вылез из машины и попытался убежать. При нем нашли складной нож со следами крови, к тому же он был в состоянии опьянения.

Молодой человек пытался убежать Источник: Омская полиция / t.me

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время в Октябрьском районном суде молодому человеку изберут меру пресечения.

Парень работал в силовых структурах Источник: СУ СК России по Омской области / t.me











Осталось двое детей

Выяснилось, что парень работал в силовых структурах, а девушка в детском саду. Это NGS55.RU рассказали в Следственном комитете и областной прокуратуре. У пары осталось двое детей от совместного брака. Кроме того, перед убийством омич специально выследил бывшую жену.