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Криминал Осталось двое детей: сибиряк зарезавший свою бывшую жену — ранее он работал в силовых структурах

Осталось двое детей: сибиряк зарезавший свою бывшую жену — ранее он работал в силовых структурах

Девушка получила от бывшего мужа больше 10 ударов ножом в грудь и живот

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3 комментария

Трагедия произошла накануне вечером

Вчера, 20 сентября, около 21:00 у дома на улице Кирова была убита 26-летняя жительница Омска. Преступление совершил ее 28-летний бывший муж. Наши коллеги из NGS55.RU собрали все подробности трагедии в один материал.

В вечер трагедии

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, на теле девушки было множество ножевых ранений. Ее бывший супруг встретил омичку у подъезда, чтобы помириться. Однако такой встречи девушка была не особо рада. У пары началась ссора, которая вскоре переросла в трагедию. Молодой человек достал из кармана нож и нанес девушке больше 10 удар в грудь и живот. Омичка скончалась на месте.

После совершенного парень сел в автомобиль «Лада Веста» и уехал. Задержать его сотрудникам ГИБДД удалось на улице Харьковской. Судя по видео, омич хотел избежать своего наказания: он вылез из машины и попытался убежать. При нем нашли складной нож со следами крови, к тому же он был в состоянии опьянения.

Молодой человек пытался убежать

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время в Октябрьском районном суде молодому человеку изберут меру пресечения.

Парень работал в силовых структурах

Осталось двое детей

Выяснилось, что парень работал в силовых структурах, а девушка в детском саду. Это NGS55.RU рассказали в Следственном комитете и областной прокуратуре. У пары осталось двое детей от совместного брака. Кроме того, перед убийством омич специально выследил бывшую жену.

Ранее Тогучинский районный суд Новосибирской области признал виновным 61-летнего мужчину в убийстве собственной матери. Суд назначил ему 14 лет колонии строгого режима.

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Убийство Следственный комитет Прокуратура Муж Дети
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Комментарии
4
266139480
2 минуты
Это пока не я 🙂, пока, не я. Скоро про меня напишут, ждите 😊
Гость
9 минут
Что омичка делала на ул.Кирова с двумя детьми?
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