НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

2 м/c,

сев.

 759мм 56%
Подробнее
7 Пробки
USD 90,93
EUR 100,80

В центре Новосибирска запретят парковку

Что интересного в стране
Дорожает пропан
Обзор хороших детсадов
Как болеют новосибирцы
Кто владеет автовокзалом в центре
Зачем готовятся к смерти
Беспредел подростков в ТЦ
Новости в Telegram
Криминал Офицеров Минобороны подозревают в крышевании крупных компаний — военным вменили взятки на 11 миллионов

Офицеров Минобороны подозревают в крышевании крупных компаний — военным вменили взятки на 11 миллионов

Им удавалось скрывать преступления четыре года

883
21 комментарий

На дваоих офицеры получили больше 11 млн рублей

Начальника 4924 военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина заподозрили в получении взяток на общую сумму свыше 11 млн рублей. Они покровительствовали компаниям, которые получили гособоронзаказ. За это работу предприятий меньше контролировали.

— Возбуждено дело против начальника военного представительства Минобороны РФ и его подчиненного, они подозреваются в получении взяток на 11 млн рублей, — сообщили в официальном telegram-канале СК РФ.

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом „Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт Кабельной Промышленности“ получили госконтракт более, чем на 1,2 млрд рублей. Они обратились к офицерам в 2021 году, чтобы получить дополнительные привилегии.

С 2021 по 2024 Популовский и Зорин получали взятки за беспрепятственную приемку продукцию военного назначения, а также общее покровительство при исполнении государственного оборонного заказа.

Подозреваемые признали свою вину. Сейчас проверяют, были ли они причастны к другим аналогичным преступлениям.

Это не первое дело, связанное с сотрудниками Минобороны. Самым громким стало задержание Тимура Иванова, занимавшего пост заместителя министра обороны. Его подозревают в том, что он получил крупную взятку. По оценкам следователей, ущерб составил 1,185 миллиарда рублей. Позднее было еще несколько задержаний, связанных с мошенничеством и вазятками.

ПО ТЕМЕ
Взятка Минобороны Офицеры Покровительство Деньги
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
Татьяна 53
16 сентября 2024, 18:12
а ведь эти люди распоряжались судьбами подчинённых
антимоль
16 сентября 2024, 17:55
Вот они,борцы с нацизмом
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день — объясняет нумеролог
Алина Шадрина
Мнение
«Политика ещё хоть где-то жива»: журналистка НГС — о том, как в Академгородке провели настоящие дебаты
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Знала бы, где аэропорт, развелась бы и уехала»: жительница Краснодара переехала в Сибирь и ужаснулась жизни в новом городе
Анонимное мнение
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Артём,35

diman-mik,30

Оля,38

Alex,38

Наталья,52

Татьяна,44

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление