СК объявил в розыск бизнесменов из Узбекистана — они проходят по делу о наследстве топ-менеджера банка

Предприниматели из Узбекистана хотели завладеть наследством умершего топ-менеджера «Ланта-Банка» Источник: Юрий Орлов











СК объявил в межгосударственный розыск коммерсантов из Узбекистана, которые проходят по уголовному делу о наследстве умершего топ-менеджера «Ланта Банка» Федора Жидкова.

Копии постановлений, вынесенных в мае, о розыске и заочном аресте Ильи Шаякубова и Жамшида Расулева оказались на днях обнародованы и появились в распоряжении НГС.

Наследство Жидкова состоит из нескольких административных зданий и коммерческих площадей в жилых многоквартирных домах.

В ноябре 2023 года НГС рассказывал, как после смерти банкира появились люди, которые сообщили наследнику Жидкова — сыну Максиму, что его отец якобы оставил большие долги. Сразу доказать это они не смогли. Позднее появились документы о якобы существующих долгах, и начались попытки отъема у Жидкова-младшего активов. Общая сумма этого якобы долга составила порядка 130 миллионов рублей.

Официальный представитель Жидкова-младшего Антон Джигирис от комментариев отказался. О розыске и заочном аресте предпринимателей из Узбекистана корреспонденту НГС рассказала Яна Мигачева — второй представитель потерпевшей стороны.

Административное здание на Красном проспекте, 35, принадлежащее компании умершего бизнесмена Федора Жидкова Источник: Александр Ощепков











— Эксперты нескольких структур провели судебные экспертизы, которые показали, что подписи на документах и сами документы были фальсифицированы. В межгосударственный розыск, это по сути — международный, объявлены два человека. Первый — Жамшид Расулев, у него иск был на 20 миллионов рублей, и — Илья Шаякубов. Он — один из учредителей «Макс-Трейда» (компания Федора Жидкова. — Прим. НГС), — заявила представитель потерпевшего.

Шаякубову и Расулеву предъявлены обвинения по части 1 статьи 30 УК РФ, 4 статьи 159 УК РФ (приготовление мошенничеству, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере) и по статья 303 УК РФ (фальсификация доказательств) В СК на запрос прокомментировать ситуацию, коротко сообщили, что «расследование уголовного дела продолжается».

В начале 2023 года НГС рассказал о самых разыскиваемых преступниках из Новосибирска, которых ищу по всему миру.