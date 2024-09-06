Бывшего главного борца с коррупцией Новосибирской области Вялкова оставили в СИЗО еще на три месяца

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил арест бывшему руководителю управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по НСО Владимиру Вялкову. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции» во «ВКонтакте».
Согласно решению суда, Вялков пробудет в СИЗО еще три месяца — до 9 декабря.
Напомним, что 11 апреля текущего года Владимир Вялков был задержан по подозрению в преступлениях, связанных с коррупцией, а именно в получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
На следующий день, 12 апреля, Центральный районный суд Новосибирска избрал Вялкову меру пресечения в виде заключения под стражу. Затем, 3 июня, Дзержинский районный суд продлил этот срок до 9 сентября. Теперь меру пресечения продлили еще на три месяца.
Ранее источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщал, что бывшего высокопоставленного полицейского подозревают в получении крупной взятки от производителей контрафактного алкоголя.
Ранее НГС писал, что глава СКР Бастрыкин раскрыл размер взяток, полученных Вялковым.