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Криминал Бывшего главного борца с коррупцией Новосибирской области Вялкова оставили в СИЗО еще на три месяца

Бывшего главного борца с коррупцией Новосибирской области Вялкова оставили в СИЗО еще на три месяца

Его задержали в апреле за получение взятки

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3 комментария

По информации источника НГС, Вялкову инкриминируют получение взятки от производителей контрафактного алкоголя

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил арест бывшему руководителю управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по НСО Владимиру Вялкову. Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции» во «ВКонтакте».

Согласно решению суда, Вялков пробудет в СИЗО еще три месяца — до 9 декабря.

Напомним, что 11 апреля текущего года Владимир Вялков был задержан по подозрению в преступлениях, связанных с коррупцией, а именно в получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).

На следующий день, 12 апреля, Центральный районный суд Новосибирска избрал Вялкову меру пресечения в виде заключения под стражу. Затем, 3 июня, Дзержинский районный суд продлил этот срок до 9 сентября. Теперь меру пресечения продлили еще на три месяца.

Ранее источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщал, что бывшего высокопоставленного полицейского подозревают в получении крупной взятки от производителей контрафактного алкоголя.

Ранее НГС писал, что глава СКР Бастрыкин раскрыл размер взяток, полученных Вялковым.

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Новосибирск Коррупция Взятки Арест УЭБиПК
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Комментарии
3
Гость
6 сентября 2024, 15:49
да ваще плеватьь
Гость
6 сентября 2024, 15:54
Крепкий гном , не колется. Не доверяет бывшим коллегам. ОПС то знатное создали.
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