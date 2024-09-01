«Весь дом был на ушах»: новосибирец избил парня в микрорайоне Северный — тот якобы домогался его дочери

Драка произошла на Фадеева, 66/5 Источник: «Инцидент Новосибирск» / T.me











В Новосибирске мужчина избил прохожего на глазах у детей. Кадры потасовки опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск». Как сообщают очевидцы, инцидент произошел вечером 31 августа на Фадеева, 66/5.

В посте говорится, что молодей человек якобы домогался дочери напавшего в магазине. Пострадавший это отрицает.

— Люди из окон смотрели, весь дом был на ушах, но полицию так никто и не вызвал, — говорят очевидцы.

Источник: «Инцидент Новосибирск»

Судя по кадрам, мужчин избил молодого человека прямо на тротуаре, на глазах у детей. Угомонить напавшего удалось лишь прохожим. После этого сибиряку удалось убежать.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что полицию поступала информация об этом инциденте.

— На место выезжали сотрудники полиции. Все участники конфликта установлены. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.