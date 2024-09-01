«Весь дом был на ушах»: новосибирец избил парня в микрорайоне Северный — тот якобы домогался его дочери

В Новосибирске мужчина избил прохожего на глазах у детей. Кадры потасовки опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск». Как сообщают очевидцы, инцидент произошел вечером 31 августа на Фадеева, 66/5.
В посте говорится, что молодей человек якобы домогался дочери напавшего в магазине. Пострадавший это отрицает.
— Люди из окон смотрели, весь дом был на ушах, но полицию так никто и не вызвал, — говорят очевидцы.
Судя по кадрам, мужчин избил молодого человека прямо на тротуаре, на глазах у детей. Угомонить напавшего удалось лишь прохожим. После этого сибиряку удалось убежать.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что полицию поступала информация об этом инциденте.
— На место выезжали сотрудники полиции. Все участники конфликта установлены. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.
Ранее в Новосибирске двое мужчин устроили потасовку на улице возле ночного клуба. Один из них попал в больницу.