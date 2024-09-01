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Криминал «Весь дом был на ушах»: новосибирец избил парня в микрорайоне Северный — тот якобы домогался его дочери

«Весь дом был на ушах»: новосибирец избил парня в микрорайоне Северный — тот якобы домогался его дочери

Драка попала на видео

730
8 комментариев

Драка произошла на Фадеева, 66/5

В Новосибирске мужчина избил прохожего на глазах у детей. Кадры потасовки опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск». Как сообщают очевидцы, инцидент произошел вечером 31 августа на Фадеева, 66/5.

В посте говорится, что молодей человек якобы домогался дочери напавшего в магазине. Пострадавший это отрицает.

— Люди из окон смотрели, весь дом был на ушах, но полицию так никто и не вызвал, — говорят очевидцы.

Судя по кадрам, мужчин избил молодого человека прямо на тротуаре, на глазах у детей. Угомонить напавшего удалось лишь прохожим. После этого сибиряку удалось убежать.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что полицию поступала информация об этом инциденте.

— На место выезжали сотрудники полиции. Все участники конфликта установлены. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.

Ранее в Новосибирске двое мужчин устроили потасовку на улице возле ночного клуба. Один из них попал в больницу.

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Драка Криминал Полиция Новосибирск
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Комментарии
8
Мон@шка60+
1 сентября 2024, 11:47
Спокойно так смотрят с балкона. А полицию вызвать рука не поднимается?
Я-иная
1 сентября 2024, 11:50
Послеэтого, надо шестой диплом получать.
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