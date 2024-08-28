Экс-начальника ЦБ, который выбросил из окна жену с ребенком, отпустили из психбольницы — он предстанет перед судом

Экс-начальник Центробанка, выбросивший из окна жену с ребенком, предстанет перед судом Источник: Александр Липатов / Vk.com, Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Уроженцу Барнаула, 39-летнему экс-сотруднику Центробанка Александру Липатову может грозить пожизненное лишение своды. Как сообщают наши коллеги из MSK1.RU, ему предъявили обвинение, предусмотренное п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В воскресенье Александр Липатов выбросил из окна 16-го этажа свою жену и годовалого сына. Они разбились, а мужчина забаррикадировался в квартире. Росгвардия взяла квартиру штурмом, а Липатова доставили в психбольницу.

Столичная прокуратура уточняет, что 39-летнего Александра Липатова задержали. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Кадры с места трагедии Источник: Прокуратура Москвы / T.me

Напомним, после трагедии Александра Липатова доставили в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ввели в состояние комы. Предположительно, перед тем как расправиться со своей семьей, Липатов принял большую дозу таблеток.

Спустя пару дней после трагедии 39-летний отец семейства пришел в себя. Выяснилось, что в организме экс-сотрудника Центробанка не нашли алкоголя и наркотиков. Анализы показали только следы антидепрессантов и женских послеродовых гормональных препаратов.

Позднее мужчину перевели в отделение острых отравлений психбольницы, где привязали к кровати. У него диагностировали шизофрению. По информации наших коллег из MSK1.RU, Александра Липатова отпустили из психбольницы.