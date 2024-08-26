Москвич выбросил с 16-го этажа свою жену и новорожденного ребенка: новости 25 августа

Александр Липатов жестоко расправился с супругой и младенцем Источник: Александра Липатова / WhatsApp (Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей — признана экстремистской и запрещена на территории России); Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 августа.



ВСУ нанесли удар по селу в Белгородской области, погибли люди

Ранним утром 25 августа ВСУ атаковали Белгородскую область. Под удар попал поселок Ракитное, пострадали 12 местных жителей, пятеро погибли.



Среди раненых — трое детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 12-летнему мальчику оказали помощь на месте, двоих ребят доставили в больницу с осколочными ранениями. Семеро взрослых госпитализировали в Белгород, двоих поместили в Ракитянскую ЦРБ.

Кадры из поселка Ракитное Источник: SHOT / T.me

— В тяжелом состоянии четверо раненых: женщину с осколочным ранением брюшной полости оперируют, трое мужчин с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями доставляются в областную клиническую больницу, — уточнил Гладков. — Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Следующая атака БПЛА произошла утром на села Соловьёвка и Петровка.

— Вновь у нас тяжелая, невосполнимая потеря… поступила информация о погибшем мирном жителе. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, — написал губернатор.



ЦАХАЛ и «Хезболла» обменялись ракетными ударами — в Израиле чрезвычайное положение

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и движение «Хезболла» ночью с 24 на 25 августа обменялись ракетными ударами. В результате этого обострения палестино-израильского конфликта министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении в стране чрезвычайного положения на ближайшие 48 часов. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Израильские ВВС нанесли мощные авиаудары по территории Ливана Источник: SHOT / T.me

В Тель-Авиве на фоне ракетного обстрела Израиля открыли 240 бомбоубежищ, сообщила мэрия города. В администрации подчеркнули, что общественные бомбоубежища в Тель-Авиве и Яффе «регулярно обслуживаются и находятся в рабочем состоянии в настоящее время».

В городе были закрыты пляжи, а развлекательные мероприятия до 300 человек перенесены в защищенные пространства.



Движение «Хезболла» официально заявило об ответных действиях за удары Израиля. На видео — работа израильского ЗРК «Железный купол» Источник: SHOT / T.me

Первый виток обострения начался с превентивного удара ЦАХАЛ по территории Ливана, где базируется проиранское шиитское движение «Хезболла». Армия обороны Израиля якобы выявила подготовку движения к массированным ракетным обстрелам израильской территории. Как уточнила пресс-служба израильской армии, более ста истребителей уничтожили тысячи ракетных установок на более чем сорока пусковых площадках.



Мужчина выбросил жену и маленького ребенка из окна на Юго-Востоке Москвы

Утром 25 августа 39-летний экс-сотрудник Центробанка Александр Липатов выбросил из окна 16-го этажа свою жену и младенца. Они разбились. Трагедия случилась в ЖК «Лефортово парк». Силовики штурмовали квартиру, мужчина задержан. При задержании он получил травмы, ему понадобилась медицинская помощь.

Источник: SHOT / T.me

Сначала голый Липатов стоял на окне и продолжал выбрасывать вещи из окна. Когда к нему приехали сотрудники полиции, он забаррикадировался, передает MSK1.RU. Квартиру пришлось штурмовать, в результате мужчине понадобилась медицинская помощь. Его задержали. Из квартиры его вынесли на лежачей каталке, сразу в машину скорой помощи.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. На место прибыл заместитель прокурора ЮВАО Михаил Сухарев, дело поставлено на контроль ведомства. Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба СК.



Все материалы о произошедшем MSK1.RU собирают в отдельном сюжете.



Арест Павла Дурова

Создателя Telegram Павла Дурова арестовали во французском аэропорту Ле Бурже, сообщает телеканал TF1 INFO. Задержание произошло, когда предприниматель в сопровождении телохранителя и женщины прибыл в страну из Азербайджана. Уточняется, что на него был выписан французский ордер на обыск, выданный Национальным управлением судебной полиции на основании предварительного расследования. Дуров якобы не сотрудничал с французскими силовиками и стал соучастником незаконного оборота наркотиков и других тяжких преступлений, отмечают журналисты телеканала.

У Павла Дурова есть французское гражданство Источник: durov / T.me











Основная претензия властей — к Telegram. Следователи считают, что зашифрованные сообщения и отсутствие модерации помогают злоумышленникам совершать преступления. В их числе не только продажа запрещенных веществ, но и преступления против детей и мошенничество.



Дурова заключили под стражу. Дата суда — 25 августа, а спустя день ему могут предъявить обвинения за все тяжкие преступления, которые, по-видимому, происходили благодаря Telegram. Вероятнее всего, сообщил TF1, программисту грозит заключение, потому что он имеет все средства, чтобы покинуть страну.

