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Криминал Посреди тротуара на площади Маркса найден труп

Посреди тротуара на площади Маркса найден труп

На место выехали сотрудники полиции

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33 комментария

На месте работали оперативники

Утром 28 августа в Новосибирске на тротуаре площади Маркса нашли тело.

— Информация об инциденте поступала в полицию. На место выезжала следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Как рассказал источник НГС в правоохранительный органах, тело мужчины обнаружили прохожие. Смерть сибиряка носит не криминальный характер.

Ранее тело 21-летней девушки найдено под окнами многоэтажного дома в Первомайском районе Новосибирска.

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Комментарии
34
282413060
28 августа 2024, 16:52
Заголовок жжет,до сих пор понять не могу где это "посреди"
shamank331
28 августа 2024, 16:38
Процентов на 90 в 2.30 ночи его там не было, я заезжал на Башне после работы хот-догов перекусить, процентов 10, что в темноте не рассмотрел, хотя тело то это не мелочь какя-то.
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