Посреди тротуара на площади Маркса найден труп

Утром 28 августа в Новосибирске на тротуаре площади Маркса нашли тело.
— Информация об инциденте поступала в полицию. На место выезжала следственно-оперативная группа. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего — сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Как рассказал источник НГС в правоохранительный органах, тело мужчины обнаружили прохожие. Смерть сибиряка носит не криминальный характер.
Ранее тело 21-летней девушки найдено под окнами многоэтажного дома в Первомайском районе Новосибирска.