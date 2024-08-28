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Криминал Был под наркотиками: в Новосибирске начали судить водителя за смертельное ДТП на Октябрьском мосту

Был под наркотиками: в Новосибирске начали судить водителя за смертельное ДТП на Октябрьском мосту

Ян Миненко ночью на высокой скорости наехал на мужчину, меняющего колесо

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2 комментария

Подсудимый свою вину полностью признал

Ленинский районный суд Новосибирска сегодня, 28 августа, начал рассматривать дело о смертельном ДТП на Октябрьском мосту.

Как рассказали в пресс-службе Управления судебного департамента, водителя Яна Миненко обвиняют по пунктам «а, в», части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение ПДД, которое по неосторожности повлекло смерть человека).

По версии следствия, 3 марта 2024 года с 21 до 22 часов Ян Миненко ехал за рулем Lada Samara и был в наркотическом опьянении. Он превысил скорость и на Октябрьском мосту наехал на мужчину, который менял колеса на Kia Sportage.

— Потерпевшего зажало между двумя автомобилями, в результате чего он получил травмы рук и ног. 40-летнего мужчину госпитализировали в стационар, где он утром скончался, — рассказали в пресс-службе управления.

Яна задержали 4 марта. Ленинский районный суд заключил его под стражу 6 марта. 17 июля его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вину он признал в полном объеме, на первом заседании сообщил, что раскаивается. Сегодня, 28 августа, Ян Миненко заявил ходатайство о назначении нового защитника и отложении дела. Следующее судебное заседание назначено на 5 сентября.

В Новосибирской области на прошлой неделе завершили расследование уголовного дела в отношении подростка. По версии следствия, молодой человек сбил пешехода в новогоднюю ночь — тот умер в больнице.

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Комментарии
3
275239151
28 августа 2024, 14:10
Поймут, простят? Годик поселения или условно дадут?
Гость
28 августа 2024, 14:12
Прикинулся больным с суде....
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