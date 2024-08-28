НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

зап.

 752мм 64%
Подробнее
6 Пробки
USD 91,48
EUR 102,29
Наказание за номера не по ГОСТу
Как будут развивать Новосибирск
Выгодно ли платить по QR-коду
Сносят киоски в переходе
Чем заменить муку
В кино вышел новый «Чужой»
Мы в Telegram
Криминал Призвали убить голоса в голове: новые подробности о состоянии сибиряка, который в Москве выбросил из окна жену и ребенка

Призвали убить голоса в голове: новые подробности о состоянии сибиряка, который в Москве выбросил из окна жену и ребенка

В крови Александра Липатова не нашли следов алкоголя и наркотиков

7 927
55 комментариев

Александр Липатов столкнул с окна жену и годовалого сына

Уроженец Алтайского края Александр Липатов, выбросивший из окна свою жену с младенцем, вышел из комы. Анализы показали, что он не употреблял алкоголь и наркотики перед инцидентом. В крови присутствовали следы антидепрессантов и женских гормональных послеродовых препаратов, передают наши коллеги из NGS22.RU со ссылкой на Mash.

По данным телеграм-канала, врачам он жаловался на тревогу, страх, навязчивые мысли и галлюцинации. Со слов Липатова, перед срывом ему казалось, что за ним следят. Утром Александр услышал голоса, которые говорили, что его жена — демон, а ребенок — сын сатаны, которых нужно убить.

В настоящее время Липатов находится под наблюдением врачей, и его допрос пока невозможен.

Напомним, 25 августа 39-летний Александр Липатов выбросил из окна жену и ребенка. Трагедия произошла в московском Лефортово. Очевидцы сообщали, что мужчина вел себя странно. Известно, что супруги ранее проживали в Барнауле — в столицу Александр и 36-летняя Милена переехали несколько лет назад.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Отец выбросил в окно ребенка Подробности Антидепрессанты Анализы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED8
Гнев
ANGRY9
Печаль
SAD6
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
55
275239151
28 августа 2024, 12:37
А женские гормональные препараты в его крови что делали?
ПЛУТ
28 августа 2024, 12:51
фляга потекла! печально.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хозяевам нужны роботы»: почему владельцы новосибирских квартир против детей и животных — мнение
Анонимное мнение
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
«Мы живём в средние века»: астрофотограф — о том, как наука сдаёт позиции астрологам и гадалкам
Алексей Поляков
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Мнение
Воскрешение ужаса: как новый фильм о Чужом возвращает франшизу к истокам — и где в нем искать Ридли Скотта
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Мария,41

Катерина,34

Alexey,32

Джейн,56

Евгений,44

Katerina,37

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление