Призвали убить голоса в голове: новые подробности о состоянии сибиряка, который в Москве выбросил из окна жену и ребенка

Александр Липатов столкнул с окна жену и годовалого сына Источник: Александра Липатова / WhatsApp; Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU; Милена Липатова / «Одноклассники»











Уроженец Алтайского края Александр Липатов, выбросивший из окна свою жену с младенцем, вышел из комы. Анализы показали, что он не употреблял алкоголь и наркотики перед инцидентом. В крови присутствовали следы антидепрессантов и женских гормональных послеродовых препаратов, передают наши коллеги из NGS22.RU со ссылкой на Mash.

По данным телеграм-канала, врачам он жаловался на тревогу, страх, навязчивые мысли и галлюцинации. Со слов Липатова, перед срывом ему казалось, что за ним следят. Утром Александр услышал голоса, которые говорили, что его жена — демон, а ребенок — сын сатаны, которых нужно убить.

В настоящее время Липатов находится под наблюдением врачей, и его допрос пока невозможен.

Напомним, 25 августа 39-летний Александр Липатов выбросил из окна жену и ребенка. Трагедия произошла в московском Лефортово. Очевидцы сообщали, что мужчина вел себя странно. Известно, что супруги ранее проживали в Барнауле — в столицу Александр и 36-летняя Милена переехали несколько лет назад.