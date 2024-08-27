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Дело регионального министра ЖКХ передали в суд

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Криминал Уголовное дело Архипова Дело регионального министра ЖКХ передали в суд — что грозит Денису Архипову

Дело регионального министра ЖКХ передали в суд — что грозит Денису Архипову

Высокопоставленного чиновника обвинили в превышении полномочий и злоупотреблении ими

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17 комментариев

Дениса Архипова отправили под арест в конце марта, расследование заняло у следователей менее полугода

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело по обвинению министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона в злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

Об окончании расследования рассказали в прокуратуре Новосибирской области и полиции региона.

Дениса Архипова обвиняют сразу в двух преступлениях, связанных с мусорной реформой в Новосибирской области.

В 2018 году он в отсутствии полномочий подписал с акционерами некоей компании (по данным источника НГС речь идет об акционерном обществе «Экооператор», созданном в 2015 году департаментом земельных отношений Новосибирской области) договор о предоставлении инвестиций из бюджета Новосибирской области и выделил мусорщикам 10 миллионов рублей. Соглашению не помешало даже то, что в конкурсе на статус регоператора по обращению с ТКО «Экооператор» не победил, и обязательства свои исполнять не мог.

На этом Архипов, по версии следствия, не остановился, и продолжил подыгрывать мусорщикам.

По данным прокуратуры Новосибирской области, в 2018 году между региональным министерством ЖКХ и ООО «Экология-Новосибирск» было заключено соглашение, по которому на компанию возложили организацию обращения с коммунальными отходами. В 2022 году соглашение было подкреплено банковской гарантией в сумме более 220  миллионов рублей.

«Экология-Новосибирск» обязательств по соглашению не выполнила, в результате банку было отправлено требование об уплате гарантии, но министр ЖКХ отозвал его. В результате бюджет региона недосчитался 220 миллионов.

Накануне следователи МВД закончили расследование по уголовному делу, материалы были направлены в Центральный районный суд Новосибирска.

— В целях обеспечения заявленного по уголовному делу гражданского иска на имущество обвиняемого стоимостью 30 миллионов рублей наложен арест, — добавили в прокуратуре Новосибирской области.

Максимальное наказание по первому преступлению, превышению должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ), — 4 года лишения свободы. За злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями (часть 3 статьи 285 УК РФ) последствия могут быть более суровыми — до 10 лет колонии.

Ранее НГС подробно писал о том, как развивалась мусорная война в регионе, и о том, что думают об уголовных делах Дениса Архипова чиновники и эксперты.

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Комментарии
21
mirror
27 августа 2024, 18:20
Поймали - показали - отпустили. Спортивная рыбалка. В тридесятом царстве с чиновниками так и поступают.
Гость
27 августа 2024, 18:23
А ведь мог бы быть простым инженером, получал бы полтос, с женой (кассиром из магнита) тянули бы ипотеку на двушку в панельной хрущёвке на затулинке
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