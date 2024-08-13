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Криминал Беспредельщик в Тогучине «Просто доходят слухи»: сотрудника ГАИ, который оформлял ДТП с Lexus в Тогучине, проверяют на причастность ко взятке

«Просто доходят слухи»: сотрудника ГАИ, который оформлял ДТП с Lexus в Тогучине, проверяют на причастность ко взятке

Сам офицер уверяет, что денег не брал, и скоро это будет доказано

3 794
49 комментариев
Александра П. проверяют коллеги из УСБ

Лейтенанта ГАИ, который оформлял ДТП с Lexus и мопедом 21 июля в Тогучине заподозрили в получении взятки. Об этом рассказал источник НГС в правоохранительных органах. За деньги автоинспектор якобы поверил, что за рулем сидел не Эльгюн Амиров, а его знакомая Альбина К.

По данным наших коллег из издания Infopro54, размер незаконного вознаграждения составил 200 тысяч рублей:

— Деньги он перечислил на карту полицейскому сразу после ДТП. За гонорар сотрудник ГАИ указал в протоколе, что за рулем была подруга Амирова. Сейчас служба собственной безопасности МВД проводит проверку сотрудников ГАИ, оформлявших эту аварию, — рассказал источник издания.

По информации НГС, сотрудника полиции, который оформил дорожно-транспортное происшествие, зовут Александр П. Сам он категорически отрицает, что мог взять деньги от виновника аварии:

— Проверка идет, я думаю, что скоро она закончится. В данный момент я нахожусь на службе, а это все — голословные высказывания в мой адрес, — заявил Александр П.

Откуда появилась информация о гипотетической взятке, включая даже ее размер, он, по собственным словам, не знает:

— Просто доходят слухи об этом и все. Кто-то меня уже «уволил», и начальника моего непосредственно «уволили» из-за этого случая. Но все находятся на своих местах и продолжают работать. Так что это все недостоверная информация, — рассказал он.

Журналисту НГС также удалось дозвониться до начальника Александра П., командира отделения ДПС госавтоинспекции по Тогучинскому району Игоря Мусанова. На вопрос, было ли оформлено ДТП 21 июля за деньги, он ответил, что это ложь. Также командир добавил, что на остальные вопросы ответит уже его начальство.

Редакция НГС обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Новосибирской области, но до момента публикации полицейские ответить не успели.

Ранее НГС изучил биографию Эльгюна Амирова и арестованных вместе с ним друзей.

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Комментарии
49
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13 августа 2024, 17:57
Тогочинский Рафик не боится ГАИ.
eskimos
13 августа 2024, 17:30
доходят слухи всётаки... (с) :))))
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