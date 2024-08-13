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Криминал Сама захоронила годовалую дочь: в Новосибирске мать пойдет под суд за истязание ребенка

Сама захоронила годовалую дочь: в Новосибирске мать пойдет под суд за истязание ребенка

Уголовное дело направили в суд

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9 комментариев
Обвиняемая предстанет перед судом

В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Республики Узбекистан. По версии следствия, женщина истязала свою годовалую дочь, а затем сама захоронила ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По версии следствия, в период с июня по август 2021 года обвиняемая наносила побои годовалой дочери. В СУ СК РФ по Новосибирской области уточнили, что женщина наносила побои дочери за непослушание «даже по малозначительному поводу». В августе девочка скончалась.

— При этом мать в медицинское учреждение не обратилась, самостоятельно осуществила захоронение дочери, — сообщили в прокуратуре.

Жительницу Республики Узбекистан обвинили в истязании ребенка по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

В январе 2024 года стало известно, что в отношении женщины избрали меры пресечения в виде заключения под стражу. Выяснилось, что она незаконно находилась на территории России.

В феврале в Новосибирской области мужчину обвинили в истязании 10-летней падчерицы. Дело в отношении сибиряка расследует Барабинский межрайонный следственный отдел.

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Уголовное дело Истязание Дети Захоронение Суд
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Комментарии
10
ex_Tommy58
13 августа 2024, 18:15
Люди, подскажите, пожалуйста, как отправить в игнор комментатора? Не скажу, которого, но вы уже догадались
Фродо Бэггинс
13 августа 2024, 17:53
а, эвоно как... а я думал что только рашен бабы такие со своими любимыми деточками младенцами. а оказыватеся все бабы одинаковые
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