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Криминал Скрывался 17 лет: иностранец жестоко расправился с новосибирцем в 2007 году — пострадавший погиб

Скрывался 17 лет: иностранец жестоко расправился с новосибирцем в 2007 году — пострадавший погиб

Дело рассмотрит суд Первомайского района

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9 комментариев
Обвиняемый рассказал следователям, как ударил потерпевшего ножом

В Новосибирске 42-летнего жителя Узбекистана обвинили в том, что в 2007 году он смертельно ранил жителя Первомайского района. Дело передали в суд.

Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. По версии следствия, 20 мая 2007 года в квартире на улице Ученической мужчина нанес 45-летнему потерпевшему два удара ножом в шею и грудь. Потерпевший скончался в больнице через четыре дня. Сам обвиняемый выехал за границу.

Предварительное следствие по дело приостановили в 2007 году из-за розыска подозреваемого. Срок давности привлечения к уголовной ответственности также приостановили.

— Неоднократно следователи регионального СК в рамках работы следственно-оперативной группы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет возвращались к изучению материалов уголовного дела, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.

В феврале 2024 года стало известно о том, что подозреваемый приехал в Алтайский край. Производство по делу возобновили, мужчину этапировали в Новосибирск. В марте его заключили под стражу.

Мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет. Уголовное дело направили в Первомайский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

В апреле НГС писал о том, что в суд передали уголовное дело об убийстве, которое произошло более 25 лет назад. По версии следствия обвиняемый, связал и избил человека, а затем вставил в рот кляп — мужчина скончался от асфиксии.

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Первомайский район Тяжкие телесные повреждения Этапирование Прокуратура Новосибирской области
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Комментарии
12
Фродо Бэггинс
31 июля 2024, 10:58
опять настоящий мужчина из узбекистана надо еще больше мигрантов
265056842
31 июля 2024, 11:43
Как можно приостановить срок давности???
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