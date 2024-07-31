Скрывался 17 лет: иностранец жестоко расправился с новосибирцем в 2007 году — пострадавший погиб

Обвиняемый рассказал следователям, как ударил потерпевшего ножом Источник: СУ СК РФ по Новосибирской области











В Новосибирске 42-летнего жителя Узбекистана обвинили в том, что в 2007 году он смертельно ранил жителя Первомайского района. Дело передали в суд.



Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. По версии следствия, 20 мая 2007 года в квартире на улице Ученической мужчина нанес 45-летнему потерпевшему два удара ножом в шею и грудь. Потерпевший скончался в больнице через четыре дня. Сам обвиняемый выехал за границу.

Источник: СУ СК РФ по Новосибирской области

Предварительное следствие по дело приостановили в 2007 году из-за розыска подозреваемого. Срок давности привлечения к уголовной ответственности также приостановили.



— Неоднократно следователи регионального СК в рамках работы следственно-оперативной группы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет возвращались к изучению материалов уголовного дела, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области.



В феврале 2024 года стало известно о том, что подозреваемый приехал в Алтайский край. Производство по делу возобновили, мужчину этапировали в Новосибирск. В марте его заключили под стражу.



Мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет. Уголовное дело направили в Первомайский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.



В апреле НГС писал о том, что в суд передали уголовное дело об убийстве, которое произошло более 25 лет назад. По версии следствия обвиняемый, связал и избил человека, а затем вставил в рот кляп — мужчина скончался от асфиксии.