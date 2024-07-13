НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+15°

ясная погода, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

штиль.

 744мм 91%
Подробнее
0 Пробки
USD 87,74
EUR 95,76

ТЕМА ДНЯ

Как могут изменить улицу Ленина — планы властей

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Как изменят центр города
Топовые летники Новосибирска
Снос домов для Южного транзита
Камерунец в Сибири
Дебют Хаметовой в кино
Город скорбит по Тарасенко
Афиша на июль
НГС в Telegram
Криминал подробности Мать выбросила на помойку чемодан с убитым сыном и ушла бродить по набережной: в Перми нашли мертвым 9-летнего мальчика

Мать выбросила на помойку чемодан с убитым сыном и ушла бродить по набережной: в Перми нашли мертвым 9-летнего мальчика

Изрезанного ножом и сложенного в чемодан ребенка ночью нашел бездомный

312
2 комментария
Женщина, которую сейчас ищут, оставила черный чемодан на мусорке

12 июля у мусорных контейнеров в самом центре Перми, рядом с городской набережной, бездомный нашел большой черный чемодан. Казалось бы, кто выбрасывает такое добро — но находка его не порадовала. Внутри был сложен труп 9-летнего ребенка. Оказалось, что чемодан на помойку прикатила женщина. Позже ее увидела вся Пермь — на видео, где ночью она отрешенно идет с чемоданом по главной городской улице, потом — по мосту через Каму, а позже, уже без чемодана и с абсолютно каменным лицом гуляет по набережной. Еще через несколько часов следователи объявили: подозреваемая — мать мальчика, тело которого лежало в чемодане.

Следователи, осмотрев тело, не тянули с вердиктом: мальчика убили, на нем были колотые и резаные раны, следы удушения. СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего. Вот что рассказывают наши пермские коллеги из 59.RU.

Контейнерная площадка, где бездомный нашел чемодан с телом, стоит рядом с домами в центре Перми
Днем на месте, где нашли тело мальчика, работали следователи

Пермячка Мария, живущая в одном из домов рядом с местом ужасной находки, рассказала, что в 07:00 к ее мужу, гуляющему с собакой, подходил следователь. Он показал фотографию тела ребенка. Мария описывает увиденное так, что сжимается сердце: всё лицо мальчика было в синяках, кровоподтеках и опухло.

— Этот ребенок нигде не числится, не пропадал — пытались определить его личность, — поделилась с 59.RU Мария. — Уже в 10 утра вышла я, и у меня тоже спрашивали, не знаю ли я ребенка, также показали видео, как женщина везет к мусорке этот чемодан. Она была в свитере и штанах, ненакрашенная, могу предположить, что она асоциальна, но не утверждаю. На вид 35–40 лет, худая. Этих людей раньше я здесь не видела.

Чуть позже стало понятно, о какой женщине говорила пермячка: у редакции 59.RU оказались кадры, на которых видно ее, идущую по Коммунальному мосту через Каму с чемоданом. Мария опознала ее на кадрах. Видео было записано в 01:17 — за несколько часов до того, как этот самый чемодан с телом нашли на мусорке.

Женщина шла по мосту с чемоданом

На втором видео от 01:46 она с заложенными за спину руками и каменным лицом гуляет по набережной, но чемодана при ней уже нет.

По набережной женщина идет уже без чемодана

Позже СК поделился еще одним видео — эта же женщина шагает с чемоданом по перекрестку больше чем в 700 метрах от места, где нашли чемодан, вдобавок в другой стороне.

На кадрах видно следователей, работающих на месте, большой черный чемодан с телом ребенка и женщину, идущую по Компросу с этим чемоданом

Только под вечер 12 июля в СК сообщили, что личности мальчика и женщины установили. 9-летнего мальчика, упиханного в чемодан, по улицам Перми тащила его мать.

Женщине 34 года, известно, что она рассталась с отцом ребенка пару лет назад, он переехал в другую страну, а она начала встречаться с другим человеком. Занималась трейдингом. Однако, судя по всему, жила в квартире своих родителей — интеллигентов, с исключительно положительными отзывами от соседей. На видео, где следователи осматривают предполагаемое место убийства, видно хорошую мебель, технику и абсолютную чистоту.

В доме, где живет семья, больше знают их старшее поколение, но и дочь — то есть ту самую мать с чемоданом, помнят. Говорят, что была исключительно хорошей девочкой. Ее родители в последнее время живут летом на даче, а зимой на юге, а она перебралась с сыном в их квартиру, чтобы та не пустовала. По данным СМИ, живет она там еще и с мужчиной, но соседи не могут это подтвердить.

Редакции удалось пообщаться с родственницей семьи со стороны бывшего мужа подозреваемой. О том, что случилось, они узнали из соцсетей.

— Всё странно в ее жизни было, она была странной, но любимицей своих родителей, — пишет о ней девушка. — В последнее время она просила деньги, причем суммы были миллионные. Родители потакали ей всю жизнь. И вот что получили взамен. Горе для всей семьи, словами не передать.

Отвечая на вопрос о том, могли ли у женщины быть проблемы с сыном — не любила его или были проблемы с новым избранником, родственница говорит, что она всё же очень любила ребенка — «у него всегда было всё самое лучшее».

— Мы молились, чтобы это была не она. И вот когда увидели имя и фамилию, поняли, что всё… — говорит родственница. — Не то что бы не узнали ее по видео, но не были уверены, что это именно она. По одежде и походке признали. Но всё же никогда не подумаешь, что такое возможно.

Девушка отмечает, что в соцсетях подозреваемой транслировалась совсем другая жизнь. Действительно, там модные съемки, походы в элитный фитнес.

— Картинка идеальная была. Ключевое слово «была», — отмечает девушка.

Мальчика родственница описывает как спокойного ребенка, без каких-либо проблем. Что могло послужить причиной такого ужасного исхода, девушка не знает. СК мотивы тоже пока не называет.

Обо всём, что известно об убийстве мальчика, 59.RU рассказывает в текстовой онлайн-трансляции на нашем сайте.

Мы следим за ситуацией.

ПО ТЕМЕ
Убийство ребенка Тело в чемодане Уголовное дело Мать убила ребенка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
13 июля 2024, 02:25
И вновь излюбленные иноагентами "новости" 😡 Только посмотрите, значительная часть здешней писанины - это восторженное смакование специально подбираемого негатива, криминала, бульварщины, разной дешёвки и откровенной заказухи. А если нет гадостей в Новосибирске? Не проблема! С радостью подтянут со всей России или даже из-за бугра 👎 Предателям нет разницы, как и на чём зарабатывать с просмотров.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Мнение
«Падали в обморок от духоты и часами ждали трамвай». Правдивая колонка футбольного фаната из России о чемпионате Европы в Германии
Георгий Романов
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Рекомендуем
Знакомства

Oksana,52

Александр,44

Сергей,42

Елена,58

Ксения,32

Ник,41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление