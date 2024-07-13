Мать выбросила на помойку чемодан с убитым сыном и ушла бродить по набережной: в Перми нашли мертвым 9-летнего мальчика

Женщина, которую сейчас ищут, оставила черный чемодан на мусорке Источник: СУ СК по Пермскому краю / Telegram











12 июля у мусорных контейнеров в самом центре Перми, рядом с городской набережной, бездомный нашел большой черный чемодан. Казалось бы, кто выбрасывает такое добро — но находка его не порадовала. Внутри был сложен труп 9-летнего ребенка. Оказалось, что чемодан на помойку прикатила женщина. Позже ее увидела вся Пермь — на видео, где ночью она отрешенно идет с чемоданом по главной городской улице, потом — по мосту через Каму, а позже, уже без чемодана и с абсолютно каменным лицом гуляет по набережной. Еще через несколько часов следователи объявили: подозреваемая — мать мальчика, тело которого лежало в чемодане.

Следователи, осмотрев тело, не тянули с вердиктом: мальчика убили, на нем были колотые и резаные раны, следы удушения. СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего. Вот что рассказывают наши пермские коллеги из 59.RU.

Контейнерная площадка, где бездомный нашел чемодан с телом, стоит рядом с домами в центре Перми Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Днем на месте, где нашли тело мальчика, работали следователи Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Пермячка Мария, живущая в одном из домов рядом с местом ужасной находки, рассказала, что в 07:00 к ее мужу, гуляющему с собакой, подходил следователь. Он показал фотографию тела ребенка. Мария описывает увиденное так, что сжимается сердце: всё лицо мальчика было в синяках, кровоподтеках и опухло.

— Этот ребенок нигде не числится, не пропадал — пытались определить его личность, — поделилась с 59.RU Мария. — Уже в 10 утра вышла я, и у меня тоже спрашивали, не знаю ли я ребенка, также показали видео, как женщина везет к мусорке этот чемодан. Она была в свитере и штанах, ненакрашенная, могу предположить, что она асоциальна, но не утверждаю. На вид 35–40 лет, худая. Этих людей раньше я здесь не видела.

Чуть позже стало понятно, о какой женщине говорила пермячка: у редакции 59.RU оказались кадры, на которых видно ее, идущую по Коммунальному мосту через Каму с чемоданом. Мария опознала ее на кадрах. Видео было записано в 01:17 — за несколько часов до того, как этот самый чемодан с телом нашли на мусорке.

Женщина шла по мосту с чемоданом Источник: читатель 59.RU

На втором видео от 01:46 она с заложенными за спину руками и каменным лицом гуляет по набережной, но чемодана при ней уже нет.



По набережной женщина идет уже без чемодана Источник: ЧП ДТП Пермь / vk.com

Позже СК поделился еще одним видео — эта же женщина шагает с чемоданом по перекрестку больше чем в 700 метрах от места, где нашли чемодан, вдобавок в другой стороне.

На кадрах видно следователей, работающих на месте, большой черный чемодан с телом ребенка и женщину, идущую по Компросу с этим чемоданом Источник: СУ СК России по Пермскому краю / Telegram

Только под вечер 12 июля в СК сообщили, что личности мальчика и женщины установили. 9-летнего мальчика, упиханного в чемодан, по улицам Перми тащила его мать.

Женщине 34 года, известно, что она рассталась с отцом ребенка пару лет назад, он переехал в другую страну, а она начала встречаться с другим человеком. Занималась трейдингом. Однако, судя по всему, жила в квартире своих родителей — интеллигентов, с исключительно положительными отзывами от соседей. На видео, где следователи осматривают предполагаемое место убийства, видно хорошую мебель, технику и абсолютную чистоту.

Источник: СУ СК России по Пермскому краю / Telegram

В доме, где живет семья, больше знают их старшее поколение, но и дочь — то есть ту самую мать с чемоданом, помнят. Говорят, что была исключительно хорошей девочкой. Ее родители в последнее время живут летом на даче, а зимой на юге, а она перебралась с сыном в их квартиру, чтобы та не пустовала. По данным СМИ, живет она там еще и с мужчиной, но соседи не могут это подтвердить.

Редакции удалось пообщаться с родственницей семьи со стороны бывшего мужа подозреваемой. О том, что случилось, они узнали из соцсетей.

— Всё странно в ее жизни было, она была странной, но любимицей своих родителей, — пишет о ней девушка. — В последнее время она просила деньги, причем суммы были миллионные. Родители потакали ей всю жизнь. И вот что получили взамен. Горе для всей семьи, словами не передать.



Отвечая на вопрос о том, могли ли у женщины быть проблемы с сыном — не любила его или были проблемы с новым избранником, родственница говорит, что она всё же очень любила ребенка — «у него всегда было всё самое лучшее».

— Мы молились, чтобы это была не она. И вот когда увидели имя и фамилию, поняли, что всё… — говорит родственница. — Не то что бы не узнали ее по видео, но не были уверены, что это именно она. По одежде и походке признали. Но всё же никогда не подумаешь, что такое возможно.

Источник: соцсети подозреваемой











Девушка отмечает, что в соцсетях подозреваемой транслировалась совсем другая жизнь. Действительно, там модные съемки, походы в элитный фитнес.



— Картинка идеальная была. Ключевое слово «была», — отмечает девушка.



Мальчика родственница описывает как спокойного ребенка, без каких-либо проблем. Что могло послужить причиной такого ужасного исхода, девушка не знает. СК мотивы тоже пока не называет.



Обо всём, что известно об убийстве мальчика, 59.RU рассказывает в текстовой онлайн-трансляции на нашем сайте.