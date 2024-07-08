Водители не отдыхали: прокуратура нашла нарушения у перевозчика после пожара в маршрутке под Новосибирском

Инцидент произошел 8 мая Источник: Читатель НГС











Прокуратура нашла многочисленные нарушения у перевозчика, у которого в мае загорелась маршрутка. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, во время возгорания в маршрутке находилось 14 пассажиров и перевозились они с нарушением правил безопасности.

— По результатам проверки выявлены нарушения требований к прохождению водителями предварительных и периодических медицинских осмотров, использования транспортного средства, не внесенного в реестр лицензий, несоблюдение режима рабочего времени и времени отдыха водителей, — написали в пресс-службе прокуратуры.



Прокурор возбудил дела об административных нарушениях по нескольким статьям: по части 6 статьи 12.31.1 КоАП РФ (перевозки пассажиров с нарушением Правил обеспечения безопасности), частям 2, 3 статьи 1, частям 3, 4 статьи 14.1.2 КоАП РФ (выпуск на линию транспортного средства с нарушением установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к использованию тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха), частям 1, 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров).

Рассмотрение постановлений на контроле прокуратуры. Также руководителям организаций, которые проводят медицинские осмотры, прокурор вынес представления. По результатам из рассмотрений нарушения были устранены, а 7 работников привлечены к дисциплинарной ответственности.