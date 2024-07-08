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Криминал Водители не отдыхали: прокуратура нашла нарушения у перевозчика после пожара в маршрутке под Новосибирском

Водители не отдыхали: прокуратура нашла нарушения у перевозчика после пожара в маршрутке под Новосибирском

В транспорте не были соблюдены правила безопасности

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1 комментарий
Инцидент произошел 8 мая

Прокуратура нашла многочисленные нарушения у перевозчика, у которого в мае загорелась маршрутка. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, во время возгорания в маршрутке находилось 14 пассажиров и перевозились они с нарушением правил безопасности.

— По результатам проверки выявлены нарушения требований к прохождению водителями предварительных и периодических медицинских осмотров, использования транспортного средства, не внесенного в реестр лицензий, несоблюдение режима рабочего времени и времени отдыха водителей, — написали в пресс-службе прокуратуры.

Прокурор возбудил дела об административных нарушениях по нескольким статьям: по части 6 статьи 12.31.1 КоАП РФ (перевозки пассажиров с нарушением Правил обеспечения безопасности), частям 2, 3 статьи 1, частям 3, 4 статьи 14.1.2 КоАП РФ (выпуск на линию транспортного средства с нарушением установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к использованию тахографа, несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха), частям 1, 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров).

Рассмотрение постановлений на контроле прокуратуры. Также руководителям организаций, которые проводят медицинские осмотры, прокурор вынес представления. По результатам из рассмотрений нарушения были устранены, а 7 работников привлечены к дисциплинарной ответственности.

В конце июня в Новосибирске водитель автономного троллейбуса №29 объехала пробку по обочине. В пресс-службе МВД заверили, что водителя троллейбуса накажут.

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Новосибирск Прокуратура Перевозчик Маршрутка
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Комментарии
1
Гость
8 июля 2024, 10:53
Когда за Яндекс . такси возьмуться? С водителей требуют недельный план, месячный план, чтоб их выполнить нужно по 16 часов стоять в пробках ежедневно!
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