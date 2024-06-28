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Дороги и транспорт «У меня тут остановка»: автономный троллейбус нагло объехал пробку по пыльной обочине — видео

«У меня тут остановка»: автономный троллейбус нагло объехал пробку по пыльной обочине — видео

В МВД заверили, что водителя привлекут к административной ответственности

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9 комментариев
Автор видео пригрозил, что отправил снятый ролик в ЦУГАЭТ, женщина в ответ нагрубила ему

В Новосибирске водитель автономного троллейбуса №29 объехала пробку по обочине, видео нарушения ПДД 28 июня опубликовал городской паблик «АСТ-54» в соцести «ВКонтатке».

Судя по кадрам, из-за такого манёвра над проезжей частью поднялись клубы пыли. Когда автор видео поравнялся с троллейбусом и пригрозил направить жалобу в ЦУГАЭТ, женщина в ответ нахамила.

— У меня тут остановка, идиот!, — объяснила водитель.

Троллейбус №29 — муниципальный, относится к Филиалу №2 «Кировский троллейбусный». Дозвониться по контактному телефону перевозчика на момент публикации журналисту НГС не удалось. Редакция направила запрос в мэрию Новосибирска.

В пресс-службе МВД заверили, что водителя троллейбуса накажут.

— На опубликованном видео очевидной нарушение Правил дорожного движения. Водитель будет привлечен к административной ответственности, — сообщили НГС в областном главке полиции.

Ранее кондуктор троллейбуса № 23 вышел на смену с пивом, попал в соцсети и лишился работы.

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Троллейбус 29 Нарушение правил дорожного движения ПДД Водитель троллейбуса
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Комментарии
14
Гость
28 июня 2024, 15:56
Значит правдоруб предлагает стоять троллейбусу с пассажирами в пробке? 😲
Гость
28 июня 2024, 15:55
ну так там реально остановка
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