«У меня тут остановка»: автономный троллейбус нагло объехал пробку по пыльной обочине — видео

В Новосибирске водитель автономного троллейбуса №29 объехала пробку по обочине, видео нарушения ПДД 28 июня опубликовал городской паблик «АСТ-54» в соцести «ВКонтатке».
Судя по кадрам, из-за такого манёвра над проезжей частью поднялись клубы пыли. Когда автор видео поравнялся с троллейбусом и пригрозил направить жалобу в ЦУГАЭТ, женщина в ответ нахамила.
— У меня тут остановка, идиот!, — объяснила водитель.
Троллейбус №29 — муниципальный, относится к Филиалу №2 «Кировский троллейбусный». Дозвониться по контактному телефону перевозчика на момент публикации журналисту НГС не удалось. Редакция направила запрос в мэрию Новосибирска.
В пресс-службе МВД заверили, что водителя троллейбуса накажут.
— На опубликованном видео очевидной нарушение Правил дорожного движения. Водитель будет привлечен к административной ответственности, — сообщили НГС в областном главке полиции.
Ранее кондуктор троллейбуса № 23 вышел на смену с пивом, попал в соцсети и лишился работы.
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