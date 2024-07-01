Канал незаконной миграции: в Новосибирске задержаны члены этнической преступной группы

В Новосибирске ФСБ возбудила уголовное дело в отношении участников этнической преступной группы.
По данным ФСБ, три жителя Новосибирска оформили соотечественникам фиктивные трудовые договоры, которые позволяли им находиться в регионе. Возбуждено уголовное дело о создании канала незаконной миграции (ч. 5 ст. 228.1 УК). Одного из фигурантов этапировали из Москвы в Новосибирск.
— Все задержанные по делу о создании канала незаконной миграции признали свою вину, пошли на сотрудничество со следствием и будут дожидаться суда под домашним арестом, — добавили в УФСБ.
Двое из этих приезжих, которым было оформлено разрешение, организовали нарколабораторию в Болотнинском районе Новосибирской области, которую накрыли оперативники.
— Изъято свыше 44 кг подготовленного к сбыту наркотического средства мефедрон, стоимостью на «черном рынке» свыше 110 млн рублей, а также более 1,5 тонн прекурсов и лабораторное оборудование. В отношении наркодилеров возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России (незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере), — отметили 1 июля в УФСБ Новосибирской области.
Неделей ранее стало известно, что новосибирец должен будет заплатить больше миллиона рублей за то, что незаконно прописал у себя 69 мигрантов.
Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.