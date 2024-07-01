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Криминал Канал незаконной миграции: в Новосибирске задержаны члены этнической преступной группы

Канал незаконной миграции: в Новосибирске задержаны члены этнической преступной группы

Все задержанные признали свою вину

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5 комментариев
В ФСБ сообщили, что задержанные будут ждать суда под домашним арестом

В Новосибирске ФСБ возбудила уголовное дело в отношении участников этнической преступной группы.

По данным ФСБ, три жителя Новосибирска оформили соотечественникам фиктивные трудовые договоры, которые позволяли им находиться в регионе. Возбуждено уголовное дело о создании канала незаконной миграции (ч. 5 ст. 228.1 УК). Одного из фигурантов этапировали из Москвы в Новосибирск.

— Все задержанные по делу о создании канала незаконной миграции признали свою вину, пошли на сотрудничество со следствием и будут дожидаться суда под домашним арестом, — добавили в УФСБ.

Двое из этих приезжих, которым было оформлено разрешение, организовали нарколабораторию в Болотнинском районе Новосибирской области, которую накрыли оперативники.

— Изъято свыше 44 кг подготовленного к сбыту наркотического средства мефедрон, стоимостью на «черном рынке» свыше 110 млн рублей, а также более 1,5 тонн прекурсов и лабораторное оборудование. В отношении наркодилеров возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России (незаконное производство наркотических средств, совершенное в особо крупном размере), — отметили 1 июля в УФСБ Новосибирской области.

Неделей ранее стало известно, что новосибирец должен будет заплатить больше миллиона рублей за то, что незаконно прописал у себя 69 мигрантов.

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Комментарии
6
Ульяныч
1 июля 2024, 11:28
Домашний арест, дадут условно значит. А надо бы 10ку впаять.
Grape Reflection 🍇
1 июля 2024, 11:32
Этим специалистам домашний арест. А если будете листовки разносить или ценники в магазине переклеивать, на домашний арест вас не отпустят
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