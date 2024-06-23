Дело Виктора Коэна: парень отсидел за убийство своей девушки-модели 10 лет, но ее тело так и не нашли

Виктора Коэна из Владивостока в 2016 году суд признал виновным в убийстве и расчленении своей девушки Галины Колядзинской. Он вышел на свободу в апреле 2024-го.

Задержали его спустя три года после пропажи девушки — в 2013-м. Оказалось, последний раз Галину видели выходящей из квартиры, где пара жила, но в деле, расследование которого длилось почти год, не было ни одной улики, в том числе и тела. Известно, что в убийстве Виктор признался во время допроса, но позже он заявил, что его пытали.

