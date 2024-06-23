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Криминал Дело Виктора Коэна: парень отсидел за убийство своей девушки-модели 10 лет, но ее тело так и не нашли

Дело Виктора Коэна: парень отсидел за убийство своей девушки-модели 10 лет, но ее тело так и не нашли

Ее родители верили, что она жива

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Сейчас он ведет блог и развивает свою медийность

Виктора Коэна из Владивостока в 2016 году суд признал виновным в убийстве и расчленении своей девушки Галины Колядзинской. Он вышел на свободу в апреле 2024-го.

Задержали его спустя три года после пропажи девушки — в 2013-м. Оказалось, последний раз Галину видели выходящей из квартиры, где пара жила, но в деле, расследование которого длилось почти год, не было ни одной улики, в том числе и тела. Известно, что в убийстве Виктор признался во время допроса, но позже он заявил, что его пытали.

По версии следствия, Коэн убил девушку, расчленил ее и сжег в лесу в покрышках. Судья, как того и требовал прокурор, приговорил подозреваемого к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Дело Коэна получило широкий общественный резонанс: осужденный неоднократно заявлял, что невиновен, так же считали и родители Галины. История убийства Колядзинской оказалась в центре внимания, в том числе различных телевизионных шоу.

Подробности этой истории смотрите в нашем видео.

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Виктор Коэн Убийство Галина Колядзинская Тюрьма Срок Арест
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