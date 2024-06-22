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Криминал эксперт Идеальное место для убийства. Криминолог сказал, где опаснее всего в городе и почему нельзя надеяться на камеры

Идеальное место для убийства. Криминолог сказал, где опаснее всего в городе и почему нельзя надеяться на камеры

Когда выбираете, в каком доме жить — большом или маленьком, послушайте эксперта

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Вместе со студентами доцент УрГЮУ Данил Сергеев проводил криминологические исследования в шести точках города

Крупные жилые комплексы с огороженными дворами и видеонаблюдением кажутся островками безопасности. Однако с научной, криминологической точки зрения это ощущение обманчиво. Доцент УрГЮУ, преподаватель курса уголовного права Данил Сергеев объяснил нашим коллегам из E1.RU, чем опасны закрытые дворы, почему нельзя надеяться на камеры и где безопаснее жить: в небольших домах или в крупных многоэтажках.

Идеальное место для преступлений

Вместе со студентами Данил Сергеев несколько лет назад проводил криминологические исследования в шести точках города. Для изучения выбрали многоэтажные жилые дома, пятиэтажки и малоэтажную застройку. Специалисты выясняли, хорошо ли закрытые дворы защищают граждан от преступников.

— Гипотеза была в том, что закрытый двор не всегда защищает жильцов. Для ее проверки мы проводили серию экспериментов. Вот один из них: звонили в домофон в десять случайных квартир каждого дома, считали, в скольких случаях нам открывают. Поводы были разные: почта, «я ваш сосед», газовики и так далее.

Закономерность такая: чем меньше дом, тем реже открывали.

Например, в девятиэтажке открывали во всех десяти квартирах. Социального контроля там мало, жильцы просто не знают соседей, им проще открыть — и всё. В самом маленьком доме открыли лишь в одной квартире из десяти. Во всех остальных начинали подробно расспрашивать. Жильцы таких домов легко видят чужаков и отвечают недоверием, — объясняет эксперт.

Еще один эксперимент в исследовании был следующим: зайти во двор или в подъезд вместе с кем-то из жителей.

— И тут наблюдалось то же самое. В больших домах никто не обращал внимания на нового гостя, в маленьких чаще интересовались: вы к кому? То есть социальный контроль в маленьких домах, например в пятиэтажках, выше, чем в огромных многоквартирниках жилых комплексов.

Такая закономерность говорит о том, что в большом доме гораздо больше шансов столкнуться с неприятностями, чем в маленьком.

Закрытые дворы отчасти защищают, но не от всего. Они защищают от случайных прохожих, которые, например, могут заскочить во двор справить нужду. Защищают от вандалов, которые могут там что-то испортить, разрисовать. От мелкой шпаны. Но защитить от более серьезных преступлений — убийства, грабежа, изнасилования — не всегда смогут.

Наоборот, закрытый двор может стать идеальным местом для совершения подобного преступления, потому что он непроходной.

Чем ниже проходимость места, тем больше шансов у преступника остаться незамеченным. Чем выше проходимость, тем ему сложнее. Идеально: чем больше людей, тем выше социальный контроль, — говорит наш собеседник.

Он отмечает: даже нерационально действующий преступник боится социального контроля.

— Попасть на закрытую территорию большого жилого комплекса, как мы видим, достаточно легко. Звонок в любую квартиру: «Я ваш сосед». Ночью, конечно, это сложнее, преступник будет искать другой способ пройти, банально — перелезет через забор, — добавляет эксперт.

Не расслабляйтесь под камерами

Не стоит также терять бдительность, полагаясь и на камеры наблюдения во дворах и на улицах. То, что под камерами безопасно, — это миф, объясняет Данил Сергеев:

— Камеры, безусловно, помогают бороться с уличной преступностью, но в целом влияние камер нельзя переоценивать. Остерегаться их будет только рациональный преступник, но далеко не все преступники действуют рационально и многих камера не остановит. Видеозаписи того, как под камерами убивают, грабят людей, периодически появляются в СМИ.

Чем меньше дом, тем выше социальный контроль со стороны жильцов. В многоэтажках не все знают соседей и на чужаков часто не обращают внимания

— Камеры не помогают значительно сократить количество преступлений, но помогают в раскрываемости. Если наставить везде камер, преступность не пропадет. По этому поводу проводилось специальное исследование — не в нашей стране, но выводы подходят и для нас.

Камеры снижают количество преступлений на 1–2%.

Хотя за этими процентами, возможно, чья-то спасенная жизнь. Но всё-таки эффективность камер именно в увеличении раскрываемости. Камеры минимально профилактируют, но в высокой степени полезны для расследования, — уверен наш эксперт.

Главная эффективность камер — в увеличении раскрываемости, а не профилактике, считает Сергеев

— Тем не менее новые районы, где чуть ли не каждый угол и метр попадает в поле зрения камер, считаются одними из самых безопасных в городе...

— Как и во всех новых районах, первое время преступность там ниже. Но дальше криминальная обстановка становится сравнимой с другими районами. Надеяться только на камеры, быть уверенными, что под ними вы в безопасности, нельзя, — подчеркнул Данил Сергеев.

Квартирные кражи — это индикатор

По словам криминолога, квартирные кражи сейчас случаются достаточно редко. В стране это не самое популярное преступление, что подтверждается цифрами.

Но, как уточняет Данил Сергеев, причина совсем не в камерах видеонаблюдения и не в заборах. Дело в том, что квартирные кражи с точки зрения криминологии — это некий индикатор, сигнал о тревожных процессах в обществе, о том, что криминальная обстановка накаляется.

Чем более проходимый у вас двор, тем он безопаснее

— Это закономерность, подтвержденная исследованиями: как только в больших городах начинает увеличиваться число квартирных краж, значит, наступает тяжелый период, когда в целом будет возрастать преступность, начнется прирост корыстно-насильственных преступлений. То есть квартирные кражи тянут за собой другие преступления, — рассказывает эксперт.

По его словам, есть множество гипотез о том, почему так происходит. Вероятно, это связано с социально-экономической ситуацией, падением уровня жизни.

На квартирную кражу пойдет не каждый. Говоря простым языком, надо дойти до ручки.

Даже в среде профессиональных преступников квартирные кражи слывут примитивным преступлением. Сами домушники, как правило, не пользуются авторитетом в преступном мире. Преступление при этом сложное, есть высокий риск, что попадешься, — отмечает наш собеседник.

Он подчеркивает: такому вору надо быть готовым к тому, что будут свидетели и кража перерастет в грабеж или разбой, еще хуже — может закончиться убийством. И квартирные кражи часто совершают несколько человек, а это основа для формирования уже устойчивой преступной группы, которая потом идет на другие преступления.

— Но это одна из гипотез, однозначного ответа никто не даст. Точно можно прогнозировать лишь, что прирост квартирных краж в краткосрочном периоде спровоцирует увеличение числа других преступлений: грабежей, разбоев. Но сейчас квартирных краж мало, — заключил Данил Сергеев.

В 2023 году в России зафиксировали рекордное за 12 лет количество тяжких преступлений, на первом и втором месте «антирейтинга» регионов — Москва и Подмосковье.

ПО ТЕМЕ
Криминолог Данил Сергеев Видеонаблюдение Закрытые дворы Квартирные кражи Преступность Хрущевки Многоэтажки
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