Идеальное место для убийства. Криминолог сказал, где опаснее всего в городе и почему нельзя надеяться на камеры

Вместе со студентами доцент УрГЮУ Данил Сергеев проводил криминологические исследования в шести точках города Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU, Владислав Лоншаков / E1.RU











Крупные жилые комплексы с огороженными дворами и видеонаблюдением кажутся островками безопасности. Однако с научной, криминологической точки зрения это ощущение обманчиво. Доцент УрГЮУ, преподаватель курса уголовного права Данил Сергеев объяснил нашим коллегам из E1.RU, чем опасны закрытые дворы, почему нельзя надеяться на камеры и где безопаснее жить: в небольших домах или в крупных многоэтажках.

Идеальное место для преступлений

Вместе со студентами Данил Сергеев несколько лет назад проводил криминологические исследования в шести точках города. Для изучения выбрали многоэтажные жилые дома, пятиэтажки и малоэтажную застройку. Специалисты выясняли, хорошо ли закрытые дворы защищают граждан от преступников.

— Гипотеза была в том, что закрытый двор не всегда защищает жильцов. Для ее проверки мы проводили серию экспериментов. Вот один из них: звонили в домофон в десять случайных квартир каждого дома, считали, в скольких случаях нам открывают. Поводы были разные: почта, «я ваш сосед», газовики и так далее.

Закономерность такая: чем меньше дом, тем реже открывали. Данил Сергеев, криминолог

Например, в девятиэтажке открывали во всех десяти квартирах. Социального контроля там мало, жильцы просто не знают соседей, им проще открыть — и всё. В самом маленьком доме открыли лишь в одной квартире из десяти. Во всех остальных начинали подробно расспрашивать. Жильцы таких домов легко видят чужаков и отвечают недоверием, — объясняет эксперт.



Еще один эксперимент в исследовании был следующим: зайти во двор или в подъезд вместе с кем-то из жителей.

— И тут наблюдалось то же самое. В больших домах никто не обращал внимания на нового гостя, в маленьких чаще интересовались: вы к кому? То есть социальный контроль в маленьких домах, например в пятиэтажках, выше, чем в огромных многоквартирниках жилых комплексов.

Такая закономерность говорит о том, что в большом доме гораздо больше шансов столкнуться с неприятностями, чем в маленьком. Данил Сергеев, криминолог

Закрытые дворы отчасти защищают, но не от всего. Они защищают от случайных прохожих, которые, например, могут заскочить во двор справить нужду. Защищают от вандалов, которые могут там что-то испортить, разрисовать. От мелкой шпаны. Но защитить от более серьезных преступлений — убийства, грабежа, изнасилования — не всегда смогут.

Наоборот, закрытый двор может стать идеальным местом для совершения подобного преступления, потому что он непроходной. Данил Сергеев, криминолог

Чем ниже проходимость места, тем больше шансов у преступника остаться незамеченным. Чем выше проходимость, тем ему сложнее. Идеально: чем больше людей, тем выше социальный контроль, — говорит наш собеседник.



Он отмечает: даже нерационально действующий преступник боится социального контроля.

— Попасть на закрытую территорию большого жилого комплекса, как мы видим, достаточно легко. Звонок в любую квартиру: «Я ваш сосед». Ночью, конечно, это сложнее, преступник будет искать другой способ пройти, банально — перелезет через забор, — добавляет эксперт.

Не расслабляйтесь под камерами

Не стоит также терять бдительность, полагаясь и на камеры наблюдения во дворах и на улицах. То, что под камерами безопасно, — это миф, объясняет Данил Сергеев:



— Камеры, безусловно, помогают бороться с уличной преступностью, но в целом влияние камер нельзя переоценивать. Остерегаться их будет только рациональный преступник, но далеко не все преступники действуют рационально и многих камера не остановит. Видеозаписи того, как под камерами убивают, грабят людей, периодически появляются в СМИ.

Чем меньше дом, тем выше социальный контроль со стороны жильцов. В многоэтажках не все знают соседей и на чужаков часто не обращают внимания Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Камеры не помогают значительно сократить количество преступлений, но помогают в раскрываемости. Если наставить везде камер, преступность не пропадет. По этому поводу проводилось специальное исследование — не в нашей стране, но выводы подходят и для нас.

Камеры снижают количество преступлений на 1–2%. Данил Сергеев, криминолог

Хотя за этими процентами, возможно, чья-то спасенная жизнь. Но всё-таки эффективность камер именно в увеличении раскрываемости. Камеры минимально профилактируют, но в высокой степени полезны для расследования, — уверен наш эксперт.

Главная эффективность камер — в увеличении раскрываемости, а не профилактике, считает Сергеев Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Тем не менее новые районы, где чуть ли не каждый угол и метр попадает в поле зрения камер, считаются одними из самых безопасных в городе...



— Как и во всех новых районах, первое время преступность там ниже. Но дальше криминальная обстановка становится сравнимой с другими районами. Надеяться только на камеры, быть уверенными, что под ними вы в безопасности, нельзя, — подчеркнул Данил Сергеев.

Квартирные кражи — это индикатор

По словам криминолога, квартирные кражи сейчас случаются достаточно редко. В стране это не самое популярное преступление, что подтверждается цифрами.



Но, как уточняет Данил Сергеев, причина совсем не в камерах видеонаблюдения и не в заборах. Дело в том, что квартирные кражи с точки зрения криминологии — это некий индикатор, сигнал о тревожных процессах в обществе, о том, что криминальная обстановка накаляется.

Чем более проходимый у вас двор, тем он безопаснее Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











— Это закономерность, подтвержденная исследованиями: как только в больших городах начинает увеличиваться число квартирных краж, значит, наступает тяжелый период, когда в целом будет возрастать преступность, начнется прирост корыстно-насильственных преступлений. То есть квартирные кражи тянут за собой другие преступления, — рассказывает эксперт.



По его словам, есть множество гипотез о том, почему так происходит. Вероятно, это связано с социально-экономической ситуацией, падением уровня жизни.

На квартирную кражу пойдет не каждый. Говоря простым языком, надо дойти до ручки. Данил Сергеев, криминолог

Даже в среде профессиональных преступников квартирные кражи слывут примитивным преступлением. Сами домушники, как правило, не пользуются авторитетом в преступном мире. Преступление при этом сложное, есть высокий риск, что попадешься, — отмечает наш собеседник.



Он подчеркивает: такому вору надо быть готовым к тому, что будут свидетели и кража перерастет в грабеж или разбой, еще хуже — может закончиться убийством. И квартирные кражи часто совершают несколько человек, а это основа для формирования уже устойчивой преступной группы, которая потом идет на другие преступления.

— Но это одна из гипотез, однозначного ответа никто не даст. Точно можно прогнозировать лишь, что прирост квартирных краж в краткосрочном периоде спровоцирует увеличение числа других преступлений: грабежей, разбоев. Но сейчас квартирных краж мало, — заключил Данил Сергеев.