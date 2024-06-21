Просился домой к маме: в СИЗО заключили экс-сотрудника научного центра «Вектор»

На вопросы следователя Артём Кобзев отвечать отказался Источник: Павел Тиунов











21 июня Новосибирский районный суд поместил на два месяца в СИЗО бывшего сотрудника центра вирусологии «Вектор» Артёма Кобзева. Об этом корреспонденту НГС сообщили в суде.

— Артём Кобзев отказался давать показания по существу вопросов следователя, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, — сообщили в суде. — Адвокат Кобзева просил ограничиться домашним арестом в квартире матери своего клиента, поскольку его жена проходит подозреваемой по тому же делу, и в одном помещении они находиться не могут.

Жена экс-сотрудника «Вектора» Елена Кобзева, как и он, была задержана силовиками 20 июня. Вопрос об ее аресте будет рассматриваться сегодня. Оба подозреваются в мошенничестве. По данным следствия, бывшие сотрудники центра присвоили более 6 миллионов рублей на фиктивных подрядах для центра вирусологии.

— В период с 2013 года по 2024 год подозреваемый организовал заключение фиктивных договоров со своим знакомым и супругой, которые являлись индивидуальными предпринимателями, на оказание ими услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов. Однако, эти услуги фактически осуществлялись силами работников ГНЦ «Вектор», чем предприятию причинен ущерб на сумму более 6 млн рублей, — сообщали накануне в прокуратуре региона.



Артёму Кобзеву дополнительно вменяется получение взятки (более миллиона рублей) от своего знакомого за организацию закупок пакетов для медицинских отходов для нужд «Вектора» по завышенным ценам.

20 июня в редакцию НГС звонила женщина, представившаяся Еленой Кобзевой, и требовала удалить материал о себе и муже, но давать комментарий по существу обвинений следствия отказалась.

20 июня силовики опубликовали видео из квартиры, где задержали Артёма Кобзева.