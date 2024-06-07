Зачинщики массовой драки с клюшками и стрельбой попали на скамью подсудимых: видео потасовки у бара в Новосибирской области

Конфликт попал в объектив уличной камеры Источник: Прокуратура Новосибирской области











Прокурор Тогучинского района утвердил обвинительное заключение в отношении четверых мужчин, устроивших массовую драку у бара в городе Тогучин в феврале 2023 года. Их преступление было зафиксировано на видео.

Фигурантам дела инкриминируется хулиганство, побои, причинение легкого вреда здоровью и угроза убийством (ч.2. 213, ст. 115, ст. 116, ст. 119 УК). Об этом 7 июня сообщили в прокуратуре Новосибирской области.



— Трое обвиняемых, используя незначительный повод для конфликта с другими посетителями заведения, спровоцировали драку. После чего на автомобиле покинули место происшествия. Далее мужчины привлекли ещё одного обвиняемого к совершению преступлений, вооружились хоккейными клюшками, оружием и вернулись в бар, где грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, продолжили конфликт с пятью потерпевшими, — уточнили фабулу дела в прокуратуре.

Подозреваемым грозят солидные тюремные сроки Источник: Прокуратура Новосибирской области

В потасовке пострадали несколько оппонентов нападавших, двое получили легкий вред здоровью. По данным следствия, один из обвиняемых произвел два выстрела из пистолета, что силовики посчитали угрозой убийством.



Ранее в Новосибирске произошла массовая драка в микрорайоне Родники. В ней участвовали неизвестные в масках.