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Криминал Зачинщики массовой драки с клюшками и стрельбой попали на скамью подсудимых: видео потасовки у бара в Новосибирской области

Зачинщики массовой драки с клюшками и стрельбой попали на скамью подсудимых: видео потасовки у бара в Новосибирской области

Три парня обвиняются по четырем статьям уголовного кодекса

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Конфликт попал в объектив уличной камеры

Прокурор Тогучинского района утвердил обвинительное заключение в отношении четверых мужчин, устроивших массовую драку у бара в городе Тогучин в феврале 2023 года. Их преступление было зафиксировано на видео.

Фигурантам дела инкриминируется хулиганство, побои, причинение легкого вреда здоровью и угроза убийством (ч.2. 213, ст. 115, ст. 116, ст. 119 УК). Об этом 7 июня сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

— Трое обвиняемых, используя незначительный повод для конфликта с другими посетителями заведения, спровоцировали драку. После чего на автомобиле покинули место происшествия. Далее мужчины привлекли ещё одного обвиняемого к совершению преступлений, вооружились хоккейными клюшками, оружием и вернулись в бар, где грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, продолжили конфликт с пятью потерпевшими, — уточнили фабулу дела в прокуратуре.

Подозреваемым грозят солидные тюремные сроки

В потасовке пострадали несколько оппонентов нападавших, двое получили легкий вред здоровью. По данным следствия, один из обвиняемых произвел два выстрела из пистолета, что силовики посчитали угрозой убийством.

Ранее в Новосибирске произошла массовая драка в микрорайоне Родники. В ней участвовали неизвестные в масках.

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Массовая драка Стрельба из пистолета Хоккейные клюшки Хулиганы
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