Застрелил из ревности? Что известно о громком убийстве в Москве (погибший — бывший профессиональный скейтер)

Источник: Городские порталы

Утром 6 июля Константин Балишанский, сисадмин и бывший профессиональный скейтер, вышел из своего дома на западе Москвы. Его уже поджидал мужчина, увешанный амуницией: у него был нож, рожки с патронами, аптечка, бинокль и карта. А в руках у него была одна из модификаций автомата Калашникова.



35-летний Константин Балишанский попытался сбежать. По дороге он как мог уворачивался от пуль, но все-таки был ранен и упал. Безо всякой жалости вооруженный человек подошел и выстрелил ему в голову. Это видели из окон соседи Константина по микрорайону.