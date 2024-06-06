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Криминал Застрелил из ревности? Что известно о громком убийстве в Москве (погибший — бывший профессиональный скейтер)

Застрелил из ревности? Что известно о громком убийстве в Москве (погибший — бывший профессиональный скейтер)

Всё произошло прямо на глазах у прохожих

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4 комментария

Утром 6 июля Константин Балишанский, сисадмин и бывший профессиональный скейтер, вышел из своего дома на западе Москвы. Его уже поджидал мужчина, увешанный амуницией: у него был нож, рожки с патронами, аптечка, бинокль и карта. А в руках у него была одна из модификаций автомата Калашникова.

35-летний Константин Балишанский попытался сбежать. По дороге он как мог уворачивался от пуль, но все-таки был ранен и упал. Безо всякой жалости вооруженный человек подошел и выстрелил ему в голову. Это видели из окон соседи Константина по микрорайону.

Сперва у силовиков закралась мысль о заказном убийстве. Но позже основным предположительным мотивом стала ревность. Что еще известно о шокирующем происшествии — смотрите в коротком видео чуть выше.

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