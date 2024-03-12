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Криминал

«Приставив нож к телу»: сибиряк похитил незнакомку — он приказал идти к его дому

Мужчине предъявили обвинение

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По данным следствия, инцидент произошел вечером 27 февраля

В Алтайском крае следователи предъявили обвинение местному жителю в похищении незнакомки. Его заключили под стражу, сообщили в пресс-службе краевого СУ СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 27 февраля этого года. 38-летняя жительница Барнаула возвращалась с работы домой, когда к ней в районе частного сектора подошел незнакомый мужчина. Сибиряк был в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в ведомстве.

— Приставив нож к телу потерпевшей, он, угрожая причинением насилия, приказал женщине проследовать к его дому, — сказано в сообщении. — Заведя ее внутрь, он закрыл дверь на щеколду, однако потерпевшая стала оказывать активное сопротивление.

В результате сибирячка смогла выхватить нож из рук мужчины и открыть дверь. Женщина забежала в соседний дом, попросив о помощи.

38-летнему жителю Барнаула предъявили обвинение по п.п. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия). В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

— Следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, — сообщили в ведомстве.

В феврале в Новосибирске возбудили дело о похищении человека. Группа молодых людей избила мужчину и под звуки стрельбы погрузила его в багажник.

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Похищение Уголовное дело Алтайский край Следователи Мера пресечения
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