«Приставив нож к телу»: сибиряк похитил незнакомку — он приказал идти к его дому

По данным следствия, инцидент произошел вечером 27 февраля Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











В Алтайском крае следователи предъявили обвинение местному жителю в похищении незнакомки. Его заключили под стражу, сообщили в пресс-службе краевого СУ СК РФ.



По данным следствия, инцидент произошел вечером 27 февраля этого года. 38-летняя жительница Барнаула возвращалась с работы домой, когда к ней в районе частного сектора подошел незнакомый мужчина. Сибиряк был в состоянии алкогольного опьянения, уточнили в ведомстве.



— Приставив нож к телу потерпевшей, он, угрожая причинением насилия, приказал женщине проследовать к его дому, — сказано в сообщении. — Заведя ее внутрь, он закрыл дверь на щеколду, однако потерпевшая стала оказывать активное сопротивление.



В результате сибирячка смогла выхватить нож из рук мужчины и открыть дверь. Женщина забежала в соседний дом, попросив о помощи.



38-летнему жителю Барнаула предъявили обвинение по п.п. «в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия). В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.



— Следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, — сообщили в ведомстве.

