Сибиряк ударил полицейского ножом и ограбил магазин — его отправят в колонию

Подробности рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области. Инцидент произошел утром 10 мая 2023 года. Нетрезвый Олег Гаич находился в Ленинском районе Новосибирска и решил ограбить магазин, расположенный неподалеку. К торговой точке мужчина отправился вместе с кухонным ножом. Внутри он набрал продукты и алкоголь на 1,5 тысячи рублей, и направился к выходу. Его попыталась остановить продавец, но Гаич начал угрожать ей ножом, а затем скрылся с места преступления.