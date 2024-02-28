Сибиряк ударил полицейского ножом и ограбил магазин — его отправят в колонию

Новосибирский областной суд вынес приговор уроженцу Кемеровской области Олегу Гаичу, который обвинялся в разбое (ч.2. ст. 162 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ст. 317 УК РФ).
Подробности рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области. Инцидент произошел утром 10 мая 2023 года. Нетрезвый Олег Гаич находился в Ленинском районе Новосибирска и решил ограбить магазин, расположенный неподалеку. К торговой точке мужчина отправился вместе с кухонным ножом. Внутри он набрал продукты и алкоголь на 1,5 тысячи рублей, и направился к выходу. Его попыталась остановить продавец, но Гаич начал угрожать ей ножом, а затем скрылся с места преступления.
Продавец сообщила о происшествии в полицию. Сотрудники начали погоню за мужчиной, Гаич пытался скрыться, но его догнали.
— Тогда мужчина резко выхватил нож и нанес удар в шею одному из правоохранителей. Полицейский, опасаясь за свою жизнь, смог увернуться от удара и, выбив нож из рук мужчины, задержать его, — рассказали в суде.
На суде Олег Гаич признал вину лишь в ограблении магазина, вину нападении на полицейского — отрицал.
Суд приговорил обвиняемого к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее в Новосибирске вынесли приговор бывшему зампрокурора Ленинского района. Он напал с ножом на таксиста, но все равно остался на свободе.