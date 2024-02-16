«Бабу не трогайте»: новосибирские Бонни и Клайд ежедневно грабили магазины — видео с операции «Перехват»

Первый случай, о котором рассказали в агентстве безопасности «Гвардия», произошел 14 февраля около 20:00. Мужчина схватил с витрины две упаковки тортов в магазине на улице Вилюйской в Октябрьском районе. Посетитель побежал к выходу из магазина, а на улице его ждала машина. Сотрудники службы безопасности попытались преградить грабителю путь, но тот вытащил из кармана нож. Мужчина, угрожая охранникам, заскочил в машину. Администрация магазина подала заявление в полицию по этому факту.