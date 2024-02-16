«Бабу не трогайте»: новосибирские Бонни и Клайд ежедневно грабили магазины — видео с операции «Перехват»

В Новосибирске задержали мужчину и женщину, которых подозревают в грабеже магазинов. После похищений тортов и алкоголя силовики объявили план «Перехват» для поимки налетчиков.
Первый случай, о котором рассказали в агентстве безопасности «Гвардия», произошел 14 февраля около 20:00. Мужчина схватил с витрины две упаковки тортов в магазине на улице Вилюйской в Октябрьском районе. Посетитель побежал к выходу из магазина, а на улице его ждала машина. Сотрудники службы безопасности попытались преградить грабителю путь, но тот вытащил из кармана нож. Мужчина, угрожая охранникам, заскочил в машину. Администрация магазина подала заявление в полицию по этому факту.
Вчера, 15 февраля, около 17:00 подозреваемые совершили налет на другой магазин в Октябрьском районе на улице Высоцкого. Мужчина похитил несколько бутылок коньяка и снова скрылся на машине. За рулем находилась женщина.
— На этот раз сотрудникам службы безопасности супермаркета удалось запомнить номер и марку автомобиля, а полицией в городе была объявлена операция «Перехват», — рассказали в пресс-службе АБ «Гвардия».
В тот же день около 18:00 группа быстрого реагирования двигалась по маршруту патрулирования от улицы Дубравы в сторону пединститута. Сотрудники ГБР проезжали мимо магазина «Мария-Ра» возле остановки «Ласточка», и увидели как из здания выбежали мужчина с портфелем и женщина с пакетом.
— Они сели в бордовый «Ниссан» и, резко набрав скорость, помчались по улице Выборная в сторону ТЭЦ. Гвардейцы тут же связались с полицейским автопатрулем и, сообщив о движущейся машине с преступниками, стали преследовать иномарку, — рассказали в АБ «Гвардия».
Полицейские и гвардейцы задержали подозреваемых у дома улице Выборная, 144/1. В машине в момент задержания находились мужчина и женщина, которым около 35 лет. Внутри также были бутылки со спиртным и продукты в упаковках. По данным АБ «Гвардия», на счету налетчиков минимум 20 грабежей.
В декабре прошлого года Калининском районе Новосибирска мужчина украл 100 шоколадных яиц, чтобы потом перепродать.