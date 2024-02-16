На Урале участковый раскрыл правду о трех спрятанных под могилой трупах, а уголовное дело возбудили против него самого

В небольшом уральском поселке Шаля Свердловской области под свежей могилой нашли три неопознанных трупа в черных мешках: два взрослых и один поменьше. По словам кладбищенских рабочих, их приказали спрятать высокопоставленные полицейские. Об этом случайно узнал молодой участковый Юрий Золотко. Он обратился в Следственный комитет. Могилу раскопали и действительно под гробом нашли три тела, однако опознать их не удалось. Вместо награды принципиальный участковый получил против себя сразу несколько уголовных дел. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.
Кто он такой?
Юрий родился в поселке Колпаковка Свердловской области, отслужил в армии, окончил школу милиции, получил высшее образование и в 2016 году начал службу в качестве участкового уполномоченного в поселке Шаля Свердловской области. У местных молодой и вежливый парень был на хорошем счету — боролся с торговцами нелегальным спиртом, выезжал на вызовы и разбирал жалобы. Принципиально регистрировал все преступления и мешал укрывать происшествия.
— В полицию его позвал один хороший знакомый, с которым он вместе занимался спортом. Человек он спокойный, всегда держит свое слово. По крайней мере, я это заметила, это мне сильно понравилось в нем, — рассказала E1.RU Кристина, супруга Юрия.
Положительно характеризует его и администрация района.
— Общительный, доброжелательный, уравновешенный, целеустремленный, с чувством ответственности, уважительно относится к старшим, тактичный, имеет свое мнение на вещи и события. Активно интересуется общественной жизнью поселка. Помогает родителям, престарелым дедушке с бабушкой. Отношения с соседями хорошие. Увлекается футболом, волейболом, техникой. Жалоб от жителя поселка на Золотко не поступало. В употреблении спиртным не замечен, — пишет глава Колпаковской поселковой администрации Шалинского ГО.
В полиции Юрий тоже первое время был на хорошем счету, по работе никаких претензий к нему не было. Это признавали и бывшие коллеги.
Но от любви до ненависти, как известно, всего один шаг — и причиной этому, по словам участкового, стала такая банальная вещь, как желание жить по закону.
Конфликт с начальством
Напряженные отношения с высоким руководством начались у Юрия еще несколько лет назад — в 2019 году. По словам бывшего участкового, в Шалинском отделе сложилась «кастовая» система, при которой низшей категорией стали именно участковые. Они могли работать двое суток подряд, потом сутки — день — сутки без отдыха. Их отправляли на чужие участки, заставляли выезжать вместо оперов на место преступления в свой выходной.
— В нашем отделе полиции сложилась такая практика, что следственно-оперативная группа, которая находится на дежурстве, не желала выезжать на место происшествия, — вспоминает Юрий. — И такую группу отправляют в крайних случаях, а пытаются отправить одного участкового. Даже находящегося дома в нерабочее время, безоружного. Дело в том, что большая часть начальников — выходцы как раз из оперативных работников и следователей. Например, сейчас начальник — бывший следователь. Они состоят в дружеских, а часто и в семейных отношениях со своими коллегами из таких служб, а в участковых стараются брать посторонних людей и впоследствии необоснованно взвешивают именно на них чужую работу.
Участковых регулярно наказывали дисциплинарным взысканием и лишали премий, которые потом распределяли «привилегированным» сотрудникам.
Юрий начал законными методами бороться с этой проблемой, писать жалобы в региональное ГУ МВД со ссылкой на законы, и это принесло результат. Был изменен график дежурства и пересмотрены границы административных участков для участковых.
— Моя жалоба помогла всем участковым улучшить условия службы.
Участковому стали предлагать уволиться, а потом и вовсе уволили, но он смог восстановиться.
— Первое обращение о нарушениях от меня было в 2019 году. Оно было рассмотрено, все факты подтвердились, и после этого многое изменилось в лучшую сторону, в том числе график. Но отношение руководства ухудшилось, — говорит он. — Начались устные склонения: «Не нравится — увольняйтесь». Мы отвечали: «Мы нормально работаем, вы же нарушаете».
Спрятанные трупы трех человек
Участковый узнал, что есть вещи и похуже, чем несправедливые взыскания. Речь шла о сокрытии серьезных преступлений. Юрию Золотко стало известно, что на местном кладбище под могилой спрятали три неизвестных трупа. Он написал заявление в СК с просьбой провести проверку в отношении должностных лиц МО МВД «Шалинский» — подполковника полиции Григория Шестакова и подполковника Юрия Двинских.
— Начальники негативно относились ко мне, так как они укрывали различные факты о преступлениях в Шалинском городском округе (официально силовые структуры это опровергают. — Прим. ред.), с чем я был не согласен. Например, по сообщению 6 февраля 2022 года, поступившему от руководителя похоронной организации «Скорбь» по факту обнаружения рабочими на четвертом секторе кладбища трех трупов неустановленных граждан. По данному сообщению выехал подполковник Юрий Двинских, взяв с собой участкового c другого участка. Тот участок закреплен за мной, но от меня данный факт скрыли, как и скрыли его в целом, не регистрируя в установленном порядке, — сообщил в заявлении Юрий Золотко.
Также, по его словам, после того как трупы нашли, выехавшие туда полицейские приказали закопать их обратно.
— Подполковник полиции Юрий Двинских (сам он это отрицает. — Прим. ред.) приказал рабочим углубить яму, закопать данные трупы глубже, чтобы после этого захоронить [пенсионерку] Азовцеву
Факт о спрятанных трупах затем подтвердил один из рабочих, копавший могилу и наткнувшийся на три неизвестных тела.
— В ходе копки [напарник] лопатой ударил о твердый предмет, мы посмотрели и обнаружили захоронение трупов. Лопатой он ударил о череп. При этом трупы были лишь частично разложившиеся, от них исходил запах гнили. Два трупа как взрослые люди, один небольшой комплекции, — рассказывал в объяснении Олег Бушуев. — Сотрудник полиции Юрий Двинских приказал нам углубить яму, закопать данные трупы глубже, чтобы после этого захоронить покойную Азовцеву, не сообщая родственникам последней. Что мы и сделали. Никто эти трупы никуда не забирал и никуда не увозил, мне показалось это странным.
Мы поговорили с Олегом лично, и он еще раз подтвердил, что спрятать тела им приказал высокопоставленный полицейский.
Заявление Юрия Золотко стали проверять только после того, как он обратился с этим фактом в СМИ и поднялась шумиха. Могилу раскопали в декабре 2023 года и действительно нашли три тела в мешках — два взрослых и еще одно поменьше. Их отправили на экспертизу.
После этого возбудили уголовные дела — но не на тех, кто мог быть повинен в укрывательстве, а на самого Юрия Золотко, рассказавшего об этом.
Как боролись с Юрием Золотко
Первое уголовное дело на себя принципиальный участковый получил еще в 2022 году, когда начался конфликт с начальством.
— 2 сентября 2022 года я шел домой, мне перегородил дорогу ранее судимый гражданин Александр Неугодников, которого я когда-то помогал привлекать к ответственности. Он был пьяный в компании таких же ранее судимых, начал оскорблять матом: «Мент ****ный» и тому подобное. Не давал пройти к подъезду. Я сделал ему замечание и попытался обойти его. Он схватил меня за одежду и начал замахиваться. Я, действуя в рамках закона, чтобы освободиться, ударил его рукой. Он отпустил меня, и я тут же ушел домой, чтобы не продолжать конфликт. Я сразу же доложил руководству, — вспоминает Юрий.
Однако дело о нападении на полицейского и нанесению ему телесных повреждений не возбудили, а наоборот, через несколько дней возбудили на самого Юрия.
— Сначала несколько дней не регистрировали этот случай, уговаривали нападавшего написать заявление на меня, а потом появилось уголовное дело, хотя я действовал абсолютно в рамках Закона о полиции, — возмущается участковый. — Нас этому учат: как освобождаться от захватов и отражать нападение, это уже рефлекс. Ничего опасного для жизни и здоровья я не применял. Я был в нерабочее время, без оружия и спецсредств.
Интересно, что ранее это нападение и проведенную служебную проверку по нему уже пытались представить как основание для увольнения Юрия, но гражданский суд, изучив материалы дела, в феврале 2023 года признал незаконными результаты этой служебной проверки и сам приказ об увольнении. В частности, суд обратил внимание на показания свидетелей, подтвердивших, что на Юрия напали, и отсутствие доказательств, что повреждения, с которым потерпевший обратился в больницу, были причинены именно в тот день.
— Из материалов дела, письменных доказательств, показаний свидетелей усматриваются противоречия в отношении фактов, установленных проведенной служебной проверкой, что ставит под сомнение доказанность вины и сам факт совершения проступка сотрудником полиции, — указала судья в решении.
Также судом был установлен факт сокрытия сообщения Юрия о нападении на него, что является нарушением ведомственного приказа МВД.
Тем не менее дело спокойно дошло до уголовного суда, в котором сам участковый оказался обвиняемым.
— По моему заявлению о нападении на меня я получаю отказы в возбуждении дела, которые потом отменяет прокуратура. А то, что меня обвинил ранее судимый человек, имеющий ко мне неприязнь и сам напавший на меня — это обвинение почему-то спокойно дошло до суда, — удивляется Юрий. — Они намерены меня осудить, чтобы иметь формальный повод уволить. Жена начальника, с которым у меня конфликт, работает в подчинении у этой судьи. Я просил отвод для нее, но мне отказали.
После заявления в СК с просьбой проверить полицейское руководство на предмет укрывательства преступлений борьба с честным участковым вышла на новый уровень. Против него разом возбудили еще три уголовных дела. Задерживать его приехал спецназ, а в доме провели обыск, изъяв компьютер.
Приехали люди с автоматами
— Это было в нашей квартире на Свердлова. Пришел шалинский следователь с вооруженными людьми в масках. Они провели обыск и забрали компьютер Юры, якобы, там могут храниться доказательства, — рассказала E1.RU Кристина, жена Юрия.
В распоряжении E1.RU оказалось постановление на обыск в квартире у семьи Золотко. Вот в чём заподозрили участкового:
В 2019 году он будто бы нанес удар в область груди Полозникову, отчего тот испытал физическую боль.
В 2021 году прямо в участковом пункте полиции якобы нанес несколько ударов руками и ногами Доронько, испытавшему боль.
В 2022 году якобы нанес несколько ударов в область туловища Колдаеву, тот тоже испытал боль.
Уже 29 декабря 2023 года были возбуждены уголовные дела. По словам супруги, все трое пострадавших — это граждане, ранее судимые и задержанные в разное время Юрием за преступления. По их жалобам уже проводилась служебная проверка и не нашла превышений. Однако сейчас, спустя несколько лет, этим жалобам внезапно дали ход.
E1.RU удалось найти, за что они были судимы.
Полозников в 2016 году был судим за кражу, по месту жительства и работы характеризуется отрицательно, неоднократно привлекался к административной ответственности, злоупотреблял спиртными напитками.
Рецидивист Доронько был ранее судим за разбой, а в 2020 году — за кражу. Характеризуется как склонный к злоупотреблению спиртными напитками, привлекался к административной ответственности.
Насильник и педофил Колдаев 23 мая 2011 года был признан виновным в совершении четырнадцати преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет), отсидел и освободился.
На всех этих лиц были наложены административные ограничения, поэтому они, по мнению родственников Юрия, в той или иной мере зависимы от сотрудников полиции. Сейчас рецидивисты неожиданно заявили, что несколько лет назад из-за действий участкового испытали физическую боль.
Следователи посчитали это превышением и возбудили три уголовных дела (ч. 3 ст. 286 УК РФ — до 10 лет колонии). Сам же Юрий считает, что с ним таким образом решили расправиться.
Друг «потерпевшего» угрожал жене ножом
На суде следователь просил взять Золотко под стражу, однако судья не поверил, что тот может скрыться, и оставил бывшего полицейского под домашним арестом. Его жена и мама расплакались.
— Удивлен я тремя уголовными делами, которые в отношении меня возбуждены, — рассказал журналистам сам Золотко. — Естественно, необоснованно. Вы сами видите — «потерпевший» пришел с другом, который угрожал моей жене ножом прямо в суде. Сам «потерпевший» признался, что прямо в полицейском участке он давил меня локтем, прижимал к стене. То есть такие люди сейчас дают против меня показания. И дают показания сотрудники полиции, которые находятся в подчинении у начальника, на которого я написал заявление.
Бывший участковый обратил внимание, что показания на него дают по событиям, случившимся в 2019, 2021 и 2022 годах.
— А где они раньше были? Почему сразу тогда не регистрировали рапорт в установленном порядке, если я совершил преступление? Скрыли, что ли, факт? А на самом деле просто такого факта не было. Он придуман, высосан из пальца, это мое личное мнение и моя позиция, — сообщил Юрий. — Я ожидал худшего. Думал, в Нижний Тагил поеду, потому что приехали за мной в масках, Росгвардия. Задерживали как реального рецидивиста. Если бы меня вызвали, я бы сам явился, ни от кого не скрывался. Мне подкинули повестку в ящик, специально, чтобы я ее не получил — а в рапорте написали, что получил. Пытаются доказать, что я нехороший человек и уклоняюсь от суда.
Комментарии силовиков
Александр Шульга, старший помощник главы свердловского СК, сообщил, что Золотко обвиняют в превышении должностных полномочий.
— Предъявлено обвинение в трех эпизодах преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до десяти лет лишения свободы, — заявил представитель Следственного комитета.
По версии следствия, в период 2019–2021 годов Юрий Золотко, будучи сотрудником службы участковых уполномоченных полиции, применил физическое насилие в отношении трех граждан. По уголовному делу следователем СКР допрошен ряд свидетелей, проведен обыск в жилище, в ходе которого изъят ряд интересующих следствие предметов, выполнен ряд иных процессуальных мероприятий. Сейчас продолжается сбор и закрепление доказательств. По итогам расследования действиям задержанного будет дана окончательная правовая оценка.
— Необходимо также отметить, что в 2023 году указанным бывшим полицейским сообщалось о том, что сотрудники МВД якобы причастны к сокрытию информации о телах нескольких неопознанных граждан на территории Шалинского района. По этому факту проведена процессуальная проверка, указанные доводы о причастности полицейских не подтвердились. Тела трех человек были направлены на экспертизу, признаков криминальной смерти не установлено, — гласит комментарий ведомства.
В полиции сообщили, что участкового разоблачила служба собственной безопасности.
— Выявили и задокументировали противоправную деятельность бывшего участкового, совершенную несколько лет назад, когда он еще работал в системе ОВД, сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности свердловского главка МВД в ходе реализации оперативной информации. Обвиняемый был уволен из органов внутренних дел в ноябре 2022 года за проступок, порочащий честь силового ведомства. В 2023 году ему удалось восстановиться на службе, однако решением двух судебных инстанций его увольнение было признано законным, — добавил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Что стало с трупами?
Следователям так и не удалось установить личности этих людей и от чего они погибли, но был сделан вывод, что криминала в их смерти нет.
— В ходе проверки установили, что смерть трех человек, обнаруженных в могиле кладбища, не носит криминального характера. Генетические экспертизы в целях установления их личности еще проводятся, — так прокомментировали ситуацию для Е1.RU в свердловском управлении СКР.
В отсутствие сохранившихся мягких тканей признаки криминальной смерти включают в себя переломы, следы ударов на костях и так далее. Если человека задушили или утопили, но от тела остались только кости, установить причину смерти может быть проблематично.
Также в ведомстве сообщили, что речь в данном случае идет о нарушении правил захоронения усопших и о возможном хищении средств, выделенных на эти цели.
— В настоящее время полицией проводится процессуальная проверка на предмет возможного наличия признаков мошенничества (ст. 159 УК РФ), — добавили в СУ СКР.
Таким образом, по этому факту никакого уголовного дела в настоящее время так и не возбудили. Единственным обвиняемым стал рассказавший об этом всем участковый.
Неизвестные останки перезахоронили. На шалинском кладбище появились три креста с лаконичными надписями — М-1, Ж-2 и М-3. Судя по всему, загадка трупов в черных мешках — кто они и от чего погибли — так и останется неразгаданной. Местные жители строят на этот счет разные версии.
— У нас сроду в Шале не было «отказников» (мертвых, которых хоронили за муниципальный счет из-за отказа родственников. — Прим. ред.). Даже если люди жили бедно и у них не было родственников, соседи помогали похоронить по-человечески. Понимаете, это деревня. Тут у всех родственники кругом, все друг друга знают — а здесь такое ощущение складывается, что сразу погибла целая семья, и никто об этом не знает. Так не бывает.
Согласно официальной статистике МВД, ежегодно в России не удается найти около 20 тысяч человек, пропавших без вести. В этой сводке не учитываются люди, о пропаже которых не подавали заявлений.
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