На Урале участковый раскрыл правду о трех спрятанных под могилой трупах, а уголовное дело возбудили против него самого

Кто он такой?

Юрий родился в поселке Колпаковка Свердловской области, отслужил в армии, окончил школу милиции, получил высшее образование и в 2016 году начал службу в качестве участкового уполномоченного в поселке Шаля Свердловской области. У местных молодой и вежливый парень был на хорошем счету — боролся с торговцами нелегальным спиртом, выезжал на вызовы и разбирал жалобы. Принципиально регистрировал все преступления и мешал укрывать происшествия.

— В полицию его позвал один хороший знакомый, с которым он вместе занимался спортом. Человек он спокойный, всегда держит свое слово. По крайней мере, я это заметила, это мне сильно понравилось в нем, — рассказала E1.RU Кристина, супруга Юрия.