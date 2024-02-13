Ругался из-за плохого характера: новосибирца обвинили в убийстве жены — он не смог объяснить, зачем на нее напал

Жителя Кировского района Новосибирска отправили под стражу после убийства жены. Информация об этом опубликована на сайте районного суда.
В суд поступило ходатайство от следственных органов об избрании меры пресечения мужчине, который обвиняется в убийстве (ч.1. ст. 105 УК РФ). По предварительным данным, обвиняемый задушил свою супругу.
— Органам следствия обвиняемый при допросе пояснил, что ругался с женой два раза в день из-за ее плохого характера и поведения, — говорится в сообщении на сайте суда.
Новосибирец не отрицал, что его действия привели к смерти супруги, но зачем он на нее напал — уточнить не смог.
Суд отправил жителя Кировского района Новосибирска под стражу, поскольку посчитал, что тот может скрыться от следователей, или же оказать давление на свидетелей. В СИЗО местный житель пробудет как минимум до 7 апреля 2024 года.
Корреспондент НГС обратился за информацией в пресс-службу СУ СКР по Новосибирской области, чтобы узнать обстоятельства совершенного преступления. В ведомстве пообещали предоставить информацию позже.
Ранее новосибирский суд дал условный срок обвиняемому в убийстве хирурга в ЖК «Марсель». С мужчины также взыскали несколько миллионов рублей морального вреда семье погибшего.