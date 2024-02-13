freedom
Реклама
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 4/10
usd 91.08
eur 98.15
СрочноПроверка после падения мужчины со стола томографа
Все новости
Все новости

Ругался из-за плохого характера: новосибирца обвинили в убийстве жены — он не смог объяснить, зачем на нее напал

Мужчину отправили в СИЗО

1

Суд отправил обвиняемого в СИЗО

Поделиться

Жителя Кировского района Новосибирска отправили под стражу после убийства жены. Информация об этом опубликована на сайте районного суда.

В суд поступило ходатайство от следственных органов об избрании меры пресечения мужчине, который обвиняется в убийстве (ч.1. ст. 105 УК РФ). По предварительным данным, обвиняемый задушил свою супругу.

— Органам следствия обвиняемый при допросе пояснил, что ругался с женой два раза в день из-за ее плохого характера и поведения, — говорится в сообщении на сайте суда.

Новосибирец не отрицал, что его действия привели к смерти супруги, но зачем он на нее напал — уточнить не смог.

Суд отправил жителя Кировского района Новосибирска под стражу, поскольку посчитал, что тот может скрыться от следователей, или же оказать давление на свидетелей. В СИЗО местный житель пробудет как минимум до 7 апреля 2024 года.

Корреспондент НГС обратился за информацией в пресс-службу СУ СКР по Новосибирской области, чтобы узнать обстоятельства совершенного преступления. В ведомстве пообещали предоставить информацию позже.

Ранее новосибирский суд дал условный срок обвиняемому в убийстве хирурга в ЖК «Марсель». С мужчины также взыскали несколько миллионов рублей морального вреда семье погибшего.

По теме

НовосибирскСудСледственный комитетУбийство
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter