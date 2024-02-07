Бастрыкин будет разбираться, почему присяжные оправдали обвиняемых по делу об убийстве в Новосибирске

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о принятом судебном решении по делу об убийстве в ЖК «Марсель». На этой неделе присяжные вынесли оправдательный приговор двум обвиняемым в убийстве хирурга Романа и причинении телесных повреждений его знакомому в одном из дворов.
Мужчины, которых судили за убийство, получили условные сроки.
— На федеральном телевидении сообщалось, что суд Новосибирска вынес оправдательный приговор по указанному делу на основании вердикта присяжных, которые посчитали, что вина обвиняемых не доказана. Родственники потерпевшего считают приговор несправедливым, — написали в пресс-службе СК России.
Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить об объеме расследования и доказательственной базы и причинах принятого судебного решения.
Убийство Романа Бондарчука произошло в мае 2022 года на скамейке в одном из дворов. Как рассказала теща убитого Елена, нож вошел в тело хирурга на 13 сантиметров. Большинство происходящего попало на камеры видеонаблюдения. О том, почему родственники против решения присяжных — в материале.