Бастрыкин будет разбираться, почему присяжные оправдали обвиняемых по делу об убийстве в Новосибирске

Убийство Романа Бондарчука произошло в мае 2022 года на скамейке в одном из дворов. Как рассказала теща убитого Елена, нож вошел в тело хирурга на 13 сантиметров. Большинство происходящего попало на камеры видеонаблюдения. О том, почему родственники против решения присяжных — в материале.