«Сыграл» на 176 тысяч: житель Новосибирска стал жертвой обмана любвеобильной «Эвелины». Но он не был влюблен

В дальнейшем общение пары перешло в мессенджер Telegram. Девушка добавила Мухаммад-Махбуба в чат, где были пять других человек и «играли». Суть игры — переход на сайт со ставками, куда нужно было положить деньги. Сведения о пополнении баланса нужно было передавать «Маргарите». Кучаков делал все по инструкции и выиграл на ставках один раз 3 тысячи рублей. Всего за 7–10 дней пострадавший перевел 176 тысяч рублей.

