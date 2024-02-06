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«Сыграл» на 176 тысяч: житель Новосибирска стал жертвой обмана любвеобильной «Эвелины». Но он не был влюблен

Мужчина перевел крупную сумму за неделю.

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Мужчина сделал несколько переводов суммарно на 176 тысяч рублей

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Житель Новосибирска Мухаммад-Махбуб Кучаков заявил, что стал жертвой обмана со стороны любвеобильной «Эвелины». Ранее в Красноярском крае на женщину возбудили уголовное дело после того, как местный житель лишился 250 тысяч рублей.

Девушка, как рассказывали в полиции Красноярского края, для своих махинаций создавала и использовала для знакомств разные страницы в соцсети, такие как «Елена Латьева», «Эвелина Гесс», «Виктория Миронова», «Маргарита Рудько», «Маргарита Рогова», «Виктория Слакова», «Диана Фирсова» и другие.

Мухаммад-Махбуб в беседе с корреспондентом НГС рассказал, что столкнулся с женщиной, которая представилась как «Маргарита Рудько» в ноябре 2023 года.

— Она написала в мессенджер Whats App, что можно заработать денег за 10–12 минут времени. Предлагала заниматься рассылкой фотографий по чатам. Я отправил пересланное ей сообщение, заработал 500 рублей, она скинула деньги,— рассказал пострадавший.

В дальнейшем общение пары перешло в мессенджер Telegram. Девушка добавила Мухаммад-Махбуба в чат, где были пять других человек и «играли». Суть игры — переход на сайт со ставками, куда нужно было положить деньги. Сведения о пополнении баланса нужно было передавать «Маргарите». Кучаков делал все по инструкции и выиграл на ставках один раз 3 тысячи рублей. Всего за 7–10 дней пострадавший перевел 176 тысяч рублей.

Спустя время мужчина обнаружил, что контактов с «Маргаритой» у нее нет. Попытки дозвониться и связаться другим способом успехом не увенчались — пользователь был заблокирован. Мужчина обратился с заявлением в Дзержинский районный отдел полиции. Это произошло примерно 8 декабря. У героя приняли заявление и сказали, что будут искать мошенницу.

Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой рассказать, на каком стадии находится расследование по заявлению от Мухаммада-Махбуба Кучакова.

Ранее в Новосибирске осудили местного жителя, который издевался и убил десятилетнего пасынка. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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