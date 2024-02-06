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Перевел ей 250 тысяч. Полиция поймала любвеобильную «Эвелину» — сибирячка выманивала деньги у наивных ухажеров

У девушки был десяток псевдонимов и слезливых историй

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Обыск в квартире аферистки навел на мысль о том, что красноярец — не единственный пострадавший

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В Новосибирске задержана 24-летняя женщина: ее подозревают в том, что она зарабатывала на жизнь выманиванием денег у незнакомцев в социальных сетях.

По данным МВД, мошенница вступала в переписку с жителями разных регионов, получая от них деньги на решение различных бытовых вопросов. Житель Красноярска за месяц общения перевел ей 250 000 рублей.

— За месяц виртуального знакомства подруга якобы неоднократно попадала в различные неприятные ситуации, в которых ей была необходима финансовая поддержка. Красноярец охотно верил слезливым рассказам о потерянных ключах от квартиры и необходимости срочно оплатить работу мастера по вскрытию замка, о невозможности купить себе лекарства, откликнулся он и на просьбу оплатить несчастной билет до родного города. При этом девушка всякий раз обещала вернуть деньги, но в начале года просто перестала выходить на связь, — сообщили в МВД Красноярского края.

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МВД опубликовали аудиосообщения женщины, которая, плача, просила деньги на различные нужды. Она называет собеседника не иначе, как «зая»

Видео: МВД Красноярского края

В квартире задержанной обнаружили десятки сим-карт, банковских карт и несколько смартфонов. Полиция ищет других пострадавших.

— Уже известно, что девушка создавала и использовала для знакомств разные страницы в соцсети, такие как «Елена Латьева», «Эвелина Гесс», «Виктория Миронова», «Маргарита Рудько», «Маргарита Рогова», «Виктория Слакова», «Диана Фирсова» и другие. Если вы стали жертвой любвеобильной красотки, просим вас незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 8(391) 227-19-95, — добавили в полиции.

Ранее мы рассказали, как молодая мама потеряла 70 000 рублей, столкнувшись с телефонными мошенниками.

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