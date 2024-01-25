60-летнюю сибирячку наказали за падение снега на 9-летнюю девочку

Как установили в суде, Ирина С. работала инженером участка в коммунальной компании. 23 февраля 2023 года сибирячка была на дежурстве и обнаружила, что на кирпичном выступе пятиэтажки на улице Лазарева скопился снег. По инструкции, его полагалось немедленно убрать, оградив опасную территорию, но женщина этого не сделала.