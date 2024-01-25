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60-летнюю сибирячку наказали за падение снега на 9-летнюю девочку

Глыба наледи упала на ребенка с крыши

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Пострадавшая девочка занималась футболом, но из-за травмы ей пришлось на долгое попрощаться со спортом

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Дзержинский районный суд Новосибирска сегодня, 25 января, приговорил 60-летнюю Ирину С. за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из-за того, что женщина вовремя не обеспечила уборку наледи с балконов дома №26а по улице Лазарева, пострадала 9-летняя девочка. Осужденная отделалась условным сроком. Информация об окончании рассмотрения дела появилась сегодня на сайте Дзержинского районного суда.

Как установили в суде, Ирина С. работала инженером участка в коммунальной компании. 23 февраля 2023 года сибирячка была на дежурстве и обнаружила, что на кирпичном выступе пятиэтажки на улице Лазарева скопился снег. По инструкции, его полагалось немедленно убрать, оградив опасную территорию, но женщина этого не сделала.

— В нарушение обязательных для обеспечения безопасности услуги требований закона разместила сигнальную ленту на фасаде дома, не ограничив опасный участок местности для предотвращения прохода граждан, и не предприняла незамедлительных мер к очистке снега, — сообщили в суде.

Спустя несколько часов после этого снег сошел на 9-летнюю девочку и сломал ей 4 позвонка.

— Когда дети проходили мимо дома Лазарева, 26а, у дочери что-то выпало из кармана. Она наклонилась поднять, и в этот момент на нее обрушилась глыба. При этом присутствовали свидетели. У дочери перелом четырех позвонков грудного отдела. Она сейчас находится в больнице, — рассказывала в феврале 2023 года НГС мама пострадавшей девочки Олеся Саночкина.

Разбирательство заняло 11 месяцев. Сегодня коммунальщицу признали виновной и приговорили к к полутора годам колонии условно.

Ранее НГС писал о том, как с крыши магазина «Монетка» снег сошел на 8-летнего ребенка. До инцидента торговая сеть получила 4 предупреждения о необходимости уборки.

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