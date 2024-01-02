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Таксист-мигрант перед Новым годом ограбил пассажира в Новосибирске — ситуацией заинтересовался Бастрыкин

Инцидент произошел 30 декабря на улице Гаранина

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Полицейские задержали 26-летнего подозреваемого

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Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить, как идет проверка по факту кражи телефона и денег у пассажира в новосибирском такси. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

— В СМИ сообщается о противоправных действиях таксиста-мигранта в отношении пассажира в городе Новосибирске. В конце декабря 2023 года первый нанес второму удар, после чего похитил мобильный телефон, денежные средства и скрылся, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Как ранее сообщали в пресс-службе регионального МВД, полицейские задержали 26-летнего подозреваемого. Проводится расследование, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее в Новосибирске двое неизвестных избили мужчину и угнали его автомобиль. Полиция возбудила уголовное дело.

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Таксист-мигрантНовосибирскАлександр Бастрыкин
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