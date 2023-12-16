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Бастрыкин заинтересовался расследованием гибели новосибирского тракториста

Председатель СК России поручил доложить о том, как идет расследование уголовного дела о нарушении требований охраны труда

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Глава СК РФ поручил доложить руководителю СУ по Новосибирской области Евгению Долгалеву о том, как идет расследование

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Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с трактористом из Новосибирской области, которого насмерть придавило плитой. Его жена рассказала корреспонденту НГС, что в гибели мужчины обвинили его коллегу, а с больших начальников ответственность сняли.

— Супруга потерпевшего высказала недоверие следственным органам, в производстве которых находится уголовное дело. По ее мнению, к уголовной ответственности привлекли не виновника произошедшего, а другого человека, — сообщают в телеграм-канале информационного центра СК РФ.

Глава СК РФ поручил доложить руководителю СУ по Новосибирской области Евгению Долгалеву о том, как идет расследование уголовного дела, а также затребовал доклад по доводам супруги погибшего.

СУ СКР по Новосибирской области расследует уголовное дело о нарушении требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.143 УК РФ).

По данным следствия, в августе на территории коммерческой организации из-за нарушений требований охраны труда 46-летний работник получил повреждения и погиб.

Ранее НГС писал о том, какие происшествия взволновали главного следователя страны Бастрыкина в 2023 году.

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