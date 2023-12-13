«Я оглянулась, а рядом лежала оторванная голова». 20 лет после теракта у отеля «Националь» в центре Москвы

— Я ехал домой после занятий. Обычно шел до станции «Охотный ряд» мимо отеля, а тут решил пройтись до «Библиотеки Ленина». Уже в метро телефон стал разрываться от звонков. В
В тот день, 9 декабря 2003 года, в двухстах метрах от стен Кремля прогремел взрыв. За пару минут до этого из перехода у легендарной гостиницы «Националь» вышли две женщины в черном. Одна из них спросила у прохожего: «А где тут у вас Госдума?». Через несколько секунд произошел теракт, унесший жизни шести человек. Еще 14 — госпитализировали в тяжелом состоянии.
Как выяснилось позже, взрывное устройство сработало случайно. Судя по всему, террористки просто перепутали выход из метро: здание Государственной Думы находится через дорогу от места теракта. Почти все, кто пострадал у отеля, оказались случайными прохожими. Примерно половина из них — студенты: в центре Москвы расположены корпуса сразу нескольких столичных вузов.
«Просила посмотреть, есть ли у меня ноги»
Татьяна Ежова с двумя однокурсниками, Павлом Петренко и Екатериной Александровой, шла на занятие в Первый медуниверситет на Моховой улице.
— Когда мы уже прошли мимо отеля, услышали громкий хлопок, — рассказала MSK1.RU пострадавшая. — Подумали, происходит что-то странное. И на всякий случай бросились в сугроб. Сразу упали. Потом я ничего не слышала 15 минут и не чувствовала ног.
— Я просила однокурсников посмотреть, есть ли у меня ноги. Они сказали, что есть. Потом ко мне вернулся слух, и я смогла двигать ногами, — вспоминала девушка. — Мы встали. У нас были небольшие раны, ожоги, одежда была порвана.
На место тут же приехали полицейские и скорая помощь — главное управление МВД находится в паре зданий от «Националя». Студентов медвуза повезли в Боткинскую больницу лечить от незначительных ожогов.
«Просто бах, потом летишь куда-то»
Одной из пострадавших была студентка третьего курса МГУ Мария Шаипова, которая в то утро спешила на зачет в вузе. По пути до университета девушка каждое утро проходила мимо «Националя».
— Я, честно говоря, в тот момент ничего не поняла: просто «бах», потом летишь куда-то. Когда я обернулась, увидела что-то черно-белое, мне тогда показалось — я даже в интервью говорила, что это какая-то «большая черная хрень». Я ничего уже не помню особо, но сильного испуга не было, — призналась пострадавшая в разговоре MSK1.RU.
После взрыва Марию и других пострадавших доставили на психологический факультет МГУ, он находился в нескольких зданиях от «Националя». Там они дождались скорую, которая повезла их в больницу имени Склифосовского.
Первым делом студентка пришла на охрану, где она смогла позвонить маме, которая еще не знала, что произошло — в новостях сюжет о теракте появился позже.
— Я ей звоню и говорю: «Не переживай, со мной всё в порядке». Она говорит: «В смысле в порядке? С тобой и должно быть всё в порядке», — пересказала разговор Мария.
Пострадавшие провели в больнице разное время в зависимости от тяжести травм. Студентку журфака отпустили почти перед самым Новым годом, примерно
— Я, конечно, размышляла о том, почему те или иные события в жизни происходят. Для меня это событие стало очень большим подспорьем для того, чтобы понять, что такое хорошо и что такое плохо, так скажем, в жизни. Помогло найти важный критерий, относительно которого ты относишься к разным событиям в жизни, — рассказала MSK1.RU Мария.
Девушка считает свои ранения незначительными: осталось несколько шрамов и не хватает фаланги пальцев на правой руке. Еще полгода после взрыва девушка ходила по врачам, чтобы восстановить кисть. Первое время стеснялась своих травм.
— Сначала ходила в перчатке, чего-то там переживала, — призналась Мария. — Однажды кистевой врач мне сказал: «Чем скорее ты забудешь и примешь всю ситуацию, тем легче тебе будет жить». Я тогда к нему прислушалась, и со временем стало легче.
«Его сообщение прозвучало как приговор»
Примерно в одиннадцать часов дня подруги Инга Гизоева и Татьяна Комарова вышли из министерства по налогам, где проходили службу, и отправились в Институт государства и права РАН. Там они учились в аспирантуре — преподаватель попросила подойти на занятие к 11:30. После этого связь с девушками пропала — родители били тревогу и не понимали, куда они пропали.
Мама Тани узнала о теракте из новостей. Людмила испугалась, что ее дочь и Инга могли проходить мимо отеля в тот момент. Спустя время в СМИ появилась новая информация: одна из смертниц — Инга Гизоева.
— Я знала эту скромную девушку не один год и поверить в такой абсурд не могла. Надежда на чудо рухнула в тот же миг, и я поняла, что случилось непоправимое, — рассказывала Людмила в беседе с липецким «Провинциальным репортером».
Мама Татьяны обзванивала все места, которые могла, но информации о девушках не было. Ближе к вечеру перезвонили из ГУВД и сказали приехать. В здании на Большой Дмитровке следователь подробно расспросил Людмилу и ее мужа про приметы и одежду девушек.
— Его сообщение прозвучало как приговор — Таня и Инга в числе убитых.
Ближе к ночи родители добились того, чтобы их повезли в морг. По роковой случайности, в нем девушки проходили практику по криминалистике в вузе.
Татьяна Комарова и Инга Гизоева были в числе 6 погибших в теракте. Позднее версию о причастности последней к организации теракта опровергнут, но не успеют опубликовать обновленную информацию.
Как одну из жертв обвинили в теракте
В день теракта в газете «Версия» со ссылкой на сотрудников следственно-оперативной группы появилась информация, что в одежде одной из смертниц обнаружили документы на имя Инги Гизоевой. Журналисты предположили, что погибшая и была одной из тех, кто устроил взрыв.
Вечером того же дня телеканал «НТВ», ссылаясь на правоохранительные органы сообщил, что версия с причастностью Гизоевой отпала. Опровержения выпустили все СМИ, кроме самой «Версии».
— Газета «Версия», из-за того, что она выходит раз в неделю, из-за того, что наступили новогодние праздники и цикл выпуска газеты еще более удлинился, замешкалась с этим извинением, затем ждала какой-то более точной информации. В результате, своевременно извинение и опровержение так и не были опубликованы, — объяснял в интервью BBC заместитель главного редактора медиахолдинга «Совершенно секретно» Леонид Велехов.
Адвокат от имени родителей погибшей подал иск к учредителям газеты и потребовал возместить моральный ущерб в размере 20 миллионов рублей. Суд удовлетворил его, но только частично. За поруганное имя погибшей родители получили от «Версии» 20 тысяч рублей.
«То дома взрывали, то метро — каждый год
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Для людей теракт не то что бы стал потрясением — он был одной из многих трагедий, которые происходили в то время. Спустя пару дней внимание к взрыву возле «Националя» угасло.
— В феврале произошел еще один теракт на Автозаводской в перегоне метро. И, конечно, все на него переключились. Все так «обалдели». Там уже было не до нас, — объясняет Мария Шаипова. — Такие вещи и правда происходили часто: потом на Рижской еще чего-то взорвалось, неприятные были времена.
После теракта Мария мало интересовалась деталями трагедии, а на деньги с компенсации, смеясь, объясняет она, купила себе мотоцикл.
На журфаке МГУ, куда спустя время вернулась студентка, примерно в то же время стали проводить лекции о терроризме.
— Конкретно у нас была секция, где проводили лекции журналисты, которые работали во время чеченской войны, — рассказала MSK1.RU преподавательница Ирина Денисова.
По словам бывшего преподавателя МГУ, в то время из-за террористических угроз экзамены порой приходилось проводить на улице.
— Нам раньше каждую сессию кто-то звонил и говорил, что бомба заложена. Сначала отменяли экзамены, потом закрывали только первый и второй этаж, потом только один этаж, потом вообще перестали реагировать и перестали звонить. А так экзамены принимали на улице, где-то в переходе, — вспоминал Прутцков.
Спустя время, вспоминает Прутцков, пожилые коллеги говорили, что боятся ходить мимо «Националя»: еще около 5 лет после теракта на асфальте были видны следы взрыва.
Летом 2005 года на газоне у отеля установили памятник жертвам теракта. На нем гранитный куб рассекает молния, рядом написаны имена погибших.
Почему теракты были нормой
Мощность взрыва составила около
После взрывов возбудили уголовное дело по статьям об убийстве (
Почти сразу ответственность за взрыв у «Националя» взяла на себя террористическая организация «Риядус Салихин», которую сформировал и возглавлял Шамиль Басаев.
— Они обозначали себя таким мало кому понятным арабским названием. На самом деле так назывался исламский сборник хадисов — изречений пророка, — объяснил в разговоре с MSK1.RU директор Центра исламоведческих исследований АН Республики Татарстан Ринат Патеев. — В переводе это значит — сады благоверных или праведников. Видимо, здесь была ассоциация с райскими садами, что та группа, которая там погибнет, попадет в рай.
В 2000-х в терактах начали часто использовать смертниц. Как правило, это были чеченки, которые лишились своих мужей и детей во время военных действий.
Однако, по словам эксперта, к 2003 году уже начался «закат северо-кавказского терроризма». Тогда взрывы всё чаще происходили в крупных российских городах и были направлены на то, чтобы повлиять на общественное мнение широких масс.
— Эта череда терактов уже даже не связанная с федеральными войсками, которые пребывали на территории Северного Кавказа, — добавил Патеев. — Тогда это была попытка сепаратистов, создать впечатление, что Кавказ — это сплошные убийства и теракты. Именно поэтому они производились на территории столицы.
Однако к тому моменту, считает исламовед, у федеральных властей уже обозначилась четкая позиция на уничтожение данных групп. А из-за того, что теракты были не редкостью даже для Москвы, они уже не вызывали у людей и в СМИ реакции, которой добивались радикалы.
Ранее мы публиковали материал в честь годовщины крушения «Невского экспресса» в 2009 году и рассказывали, как сложилась судьба жертв теракта и тех, кто их спасал.