freedom
СЕЙЧАС -32°С
Пробки 3/10
usd 91.64
eur 98.84
Тема дняНа станции метро «Сибирская» собралась толпа
Все новости
Все новости

В одной из школ Новосибирска подростки избили девочку — ситуацию на контроль взял Бастрыкин

Инцидент попал на видео

855

На кадрах нападавшие обвинили пострадавшу в краже вещей

Поделиться

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить результатах расследования инцидента с избиением девочки в одной из школ Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Председатель Следственного комитета поручил представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео, как в одной из школ Новосибирска в туалете жестоко избили девочку. Инцидент произошел якобы в школе № 183. На кадрах нападавшие обвиняют школьницу в краже вещей.

Ранее жительница Новосибирска заявила, что ее ребенка избили в школе в Калининском районе. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, на кадрах видно, как школьницу пинает ее одноклассница в спину, после чего девочка падает на бетонный пол. По словам матери, одноклассница терроризирует многих детей в классе.

По теме

Избили девочкуШколаАлександр БастрыкинНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter