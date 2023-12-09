В одной из школ Новосибирска подростки избили девочку — ситуацию на контроль взял Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить результатах расследования инцидента с избиением девочки в одной из школ Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
— Председатель Следственного комитета поручил представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении.
Ранее в Сети появилось видео, как в одной из школ Новосибирска в туалете жестоко избили девочку. Инцидент произошел якобы в школе № 183. На кадрах нападавшие обвиняют школьницу в краже вещей.
Ранее жительница Новосибирска заявила, что ее ребенка избили в школе в Калининском районе. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, на кадрах видно, как школьницу пинает ее одноклассница в спину, после чего девочка падает на бетонный пол. По словам матери, одноклассница терроризирует многих детей в классе.