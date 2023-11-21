Гадалка с детьми стала ходить по квартирам на Высоцкого: она напугала порчей, а потом отобрала и спрятала крестик

Жительница Новосибирска сообщила о том, что на территории Плющихинского жилмассива женщина с детьми ходит по квартирам и пугает людей порчей. Под этим предлогом она якобы крадет вещи.
Сообщение об этом опубликовали в группе «МЖК Восточный, Плющихинский» во «ВКонтакте».
— Завелась тетка с детьми, ходит по квартирам и обманывает людей, вчера пришла на Высоцкого, 48 постучалась в квартиру, говорит: «На вас порча, выносите водичку и ее сниму, и крестик давайте, не дадите — на вас порчу наведу». Ну она и украла этот крестик, ее обыскали владельцы ничего не нашли, и она ушла, — написала сибирячка.
На момент публикации связаться с автором поста не удалось. В комментариях другая женщина написала, что «фокусницу» видели в районе и весной.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области. Там рассказали, что в отдел Октябрьского района из-за этого инцидента не обращались. Горожан попросили сообщать о правонарушениях в полицию. Также новосибирцам рекомендуют объяснить пожилым родственниками, что не нужно разговаривать с незнакомцами, чтобы не стать жертвой мошенников. Нужно быть бдительными, и сообщать полиции о попытках правонарушений.
В апреле в Бердске суд вынес приговор двум цыганкам, которые обманули пожилую женщину. За снятие порчи она отдала им 170 тысяч рублей.